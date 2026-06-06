درحالی‌که جهان هر روز بیشتر به اینترنت وابسته می‌شود، محدودیت سرعت انتقال داده یکی از چالش‌های اصلی زیرساخت‌های ارتباطی باقی‌مانده است. اما پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد نسل جدیدی از فناوری‌های ارتباطی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند این محدودیت را برای همیشه تغییر دهد. این فناوری بر پایه انتقال داده با استفاده از نور و سیستم‌های فوتونیکی پیشرفته توسعه‌یافته و در آزمایش‌های اولیه توانسته سرعت‌هایی فراتر از شبکه‌های فیبر نوری فعلی ثبت کند.

یک جهش بزرگ در دنیای ارتباطات

به گزارش MIT Technology فناوری جدید قادر است حجم عظیمی از داده را در کسری از زمان انتقال دهد. برخلاف سیستم‌های سنتی که بر پایه سیگنال‌های الکتریکی کار می‌کنند، این روش از نور برای جابه‌جایی اطلاعات استفاده می‌کند و همین موضوع باعث افزایش چشمگیر سرعت و کاهش تأخیر می‌شود.

اهمیت سرعت بالای انتقال داده‌ها

افزایش حجم داده‌های جهانی، از ویدئوهای آنلاین گرفته تا هوش مصنوعی و پردازش ابری، باعث شده زیرساخت‌های فعلی در آستانه اشباع قرار بگیرند. این فناوری جدید می‌تواند نه‌تنها سرعت اینترنت را افزایش دهد، بلکه مصرف انرژی مراکز داده را نیز به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد.

کارشناسان معتقدند این تحول فقط یک پیشرفت آزمایشگاهی نیست. در آینده نزدیک، این فناوری می‌تواند در حوزه‌هایی مانند پزشکی از راه دور، خودروهای هوشمند، شهرهای دیجیتال و حتی ارتباطات فضایی مورداستفاده قرار گیرد.

چالش‌های پیش رو

باوجوداین پیشرفت چشمگیر، هنوز چالش‌هایی مانند هزینه تولید، پایداری در مقیاس بزرگ و زیرساخت‌های لازم برای استفاده عمومی وجود دارد. پژوهشگران در حال کار روی نسخه‌های تجاری این فناوری هستند تا بتوان آن را وارد شبکه‌های واقعی کرد.

اگر این فناوری به مرحله تجاری برسد، مفهوم اینترنت پرسرعت ممکن است برای همیشه تغییر کند. انتقال داده‌ها تقریباً بدون تأخیر، اجرای همزمان میلیون‌ها عملیات هوش مصنوعی و ارتباط لحظه‌ای بین دستگاه‌ها تنها بخشی از آینده‌ای است که دانشمندان ترسیم می‌کنند.

منبع همشهری آنلاین

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