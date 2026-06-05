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سه انفجار خورشیدی در یک شبانه‌روز؛ هشدار درباره طوفان‌های فضایی

سه انفجار خورشیدی در یک شبانه‌روز؛ هشدار درباره طوفان‌های فضایی
کد خبر : 1794473
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سه شعله خورشیدی به خاموشی در سراسر زمین منجر شد و امکان دارد به شفق قطبی منجر شود زیرا طوفان های خورشیدی به سمت زمین در حرکت هستند.

خورشید در کمتر از ۲۴ ساعت سه شعله خورشیدی قدرتمند منتشر کرده و احتمالاً چندین توده پرتاب جرم تاجی (CME) را نیز به سمت زمین فرستاده است؛ رخدادی که می‌تواند زمینه‌ساز نمایش شفق‌های قطبی در روزهای آینده باشد.

لکه خورشیدی واقع در منطقه ۴۴۵۵ منشأ این فوران‌ها بوده است. این منطقه ابتدا شعله خورشیدی M9.3 را تولید کرد که ساعت ۱:۳۶ بامداد به وقت گرینویچ در روز ۳ ژوئن به اوج خود رسید. پس از آن، شعله M7.9 ساعت ۷:۰۰ و شعله X1 ــ که در قدرتمندترین رده شعله‌های خورشیدی قرار دارد ــ ساعت ۱۱:۲۸ به وقت گرینویچ رخ داد.

هر سه فوران باعث اختلال و خاموشی امواج رادیویی در نقاط مختلف جهان شدند. شعله M9.3 خاموشی رادیویی سطح R2 را در بخش‌هایی از شرق آسیا و استرالیا به دنبال داشت. همچنین فوران M7.9 موجب بروز یک خاموشی سطح R2 دیگر در بخش‌هایی از اروپا و آفریقا شد. قدرتمندترین اختلال نیز هم‌زمان با فوران X1 رخ داد که خاموشی رادیویی سطح R3 را در بخش‌هایی از اروپا و آسیا ایجاد کرد.

با توجه به وقوع چندین فوران خورشیدی و احتمال پرتاب توده‌های تاجی به سمت زمین، احتمال شکل‌گیری طوفان‌های ژئومغناطیسی و افزایش فعالیت‌های خورشیدی در روزهای آینده بیشتر شده است. این شرایط می‌تواند به مشاهده شفق‌های قطبی در عرض‌های جغرافیایی پایین‌تر از حد معمول نیز منجر شود.

منبع مهر
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