چرا تردد اسکوترهای برقی در خیابانهای تهران ممنوع است؟ + اینفوگرافیک
استفاده از اسکوترهای برقی در تهران روزبهروز بیشتر میشود، اما بسیاری از کاربران از وضعیت قانونی این وسیله اطلاع ندارند.
پلیس راهور اعلام کرده تردد اسکوترهای برقی در خیابانها و معابر عمومی ممنوع است و این وسایل فقط در بوستانها، ورزشگاهها و مسیرهای ویژه مجاز به تردد هستند. نکته مهمتر اینکه اسکوترهای برقی نه پلاک دارند و نه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار میگیرند. بنابراین در صورت وقوع تصادف و مقصر شناخته شدن راکب، تمامی خسارتهای مالی، هزینههای درمان و دیه احتمالی باید شخصاً پرداخت شود. پیش از استفاده از اسکوتر برقی، این هشدار را جدی بگیرید.