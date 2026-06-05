پلیس راهور اعلام کرده تردد اسکوترهای برقی در خیابان‌ها و معابر عمومی ممنوع است و این وسایل فقط در بوستان‌ها، ورزشگاه‌ها و مسیرهای ویژه مجاز به تردد هستند. نکته مهم‌تر اینکه اسکوترهای برقی نه پلاک دارند و نه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرند. بنابراین در صورت وقوع تصادف و مقصر شناخته شدن راکب، تمامی خسارت‌های مالی، هزینه‌های درمان و دیه احتمالی باید شخصاً پرداخت شود. پیش از استفاده از اسکوتر برقی، این هشدار را جدی بگیرید.

منبع خبر آنلاین

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