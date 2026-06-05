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عکس روز ناسا از مهمانی کهکشان‌ها!

عکس روز ناسا از مهمانی کهکشان‌ها!
کد خبر : 1794464
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عکس روز ناسا کهکشان‌های بسیاری را در یک خوشه کهکشانی به نمایش می‌گذارد.

در کهکشان راه شیری دو ستاره درخشان و نوک‌تیز مانند نگهبانانی در پیش‌زمینه این عکس کیهانی ایستاده‌اند. در سوی دیگر، کهکشان‌های «خوشه هیدرا»(Hydra Cluster) قرار دارند. 

در حالی که ستاره‌های نوک‌تیز پیش‌زمینه صدها سال نوری از ما فاصله دارند، کهکشان‌های خوشه هیدرا در فاصله بیش از ۱۰۰ میلیون سال نوری از ما قرار گرفته‌اند. 

سه کهکشان بزرگ نزدیک مرکز خوشه، دو کهکشان بیضوی زرد «ان‌جی‌سی ۳۳۱۱»(NGC 3311) و «ان‌جی‌سی ۳۳۰۹» و یک کهکشان مارپیچی آبی برجسته «ان‌جی‌سی ۳۳۱۲»، کهکشان‌های غالب هستند که هر کدام حدود ۱۵۰ هزار سال نوری قطر دارند. دو کهکشان که با نام ان‌جی‌سی ۳۳۱۴ فهرست‌بندی شده‌اند، در بالا و سمت چپ ان‌جی‌سی ۳۳۱۲ قرار دارند. 

خوشه کهکشانی هیدرا که با نام «آبل ۱۰۶۰»(Abell 1060) نیز شناخته می‌شود، یکی از سه خوشه کهکشانی بزرگ در فاصله ۲۰۰ میلیون سال نوری از کهکشان راه شیری است. در جهان نزدیک، کهکشان‌ها با گرانش به خوشه‌هایی متصل شده‌اند که خود آنها نیز به صورت سست به ابرخوشه‌ها متصل هستند. به نظر می‌رسد که ابرخوشه‌ها در مقیاس‌های بزرگتری هم‌تراز می‌شوند.

منبع ايسنا
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