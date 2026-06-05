چگونه باتری اصل و تقلبی موبایل را تشخیص دهیم؟

باتری گوشی‌های هوشمند عمر مشخصی دارند و تعویض آنها پس از مدتی استفاده کردن، اجتناب ناپذیر است اما یکی از مشکلات کاربران برای تعویض باتری و پیدا کردن باتری جایگزین، پیدا کردن باتری اصلی و اورجینال است و این در حالی است که در بازار امروز باتری‌های اورجینال و اصلی به سختی پیدا می‌شوند و تشخیص آنها از تقلبی کار سختی است.

باتری گوشی‌های هوشمند امروزی اکثرا از جنس لیتیوم پلیمری (Li-Po) و لیتیوم یونی (Li-Ion) هستند و هر دو مدل آنها یک چرخه شارژ مشخصی دارند و پس از تمام شدن آن مشکلاتی مانند خالی شدن سریع شارژ، کم شدن ظرفیت نگهداری شارژ و در نهایت خرابی پیش می آید. در نتیجه پس از چند سال استفاده از گوشی، باتری آن کارایی اولیه خود را از دست می دهد و باید تعویض شود. البته این تنها دلیلی خرابی باتری نیست و ممکن است اتفاقات دیگری مانند آسیب‌های فیزیکی یا ولتاژ بیش از حد نیز باعث ورم کردن باتری و خرابی آن شوند و در این صورت باید پیش از عمر مفید باتری، آن را تعویض کرد.

پیدا کردن باتری گوشی اصلی و با کیفیت مشابه با باتری اولیه گوشی در بازار کمی سخت است و اگر حواستان جمع نباشد، ممکن است فروشنده یک باتری کاملاً تقلبی را که اتفاقا خیلی شبیه باتری اورجینال است به شما بفروشد. باتری‌های تقبلی یا غیر اورجینال کیفیتی پایین‌تر از باتری‌های اصلی دارند و به خوبی نمونه‌های اصلی نمی توانند شارژدهی داشته باشند و بعد از مدتی حتی ممکن است به طور کامل خراب شوند.

متاسفانه شرکت‌هایی که این باتری تقلبی و بی کیفیت را تولید می کنند، نهایت سعی خود را به کار می گیرند تا باتری تقلبی خود را در شبیه‌ترین حالت با باتری اصلی تولید کنند و به همین دلیل تشخیص باتری اصلی از تقلبی کار آسانی نیست. اما یک سری راهکارها وجود دارد که می‌توان با استفاده از آنها تفاوت‌های باتری اصلی با یک باتری فیک و تقلبی را تشخیص داد.

اولین نکته، شباهت ظاهری هر دو باتری است؛ باتری های اصلی از متریال مرغوب تولید می شوند و در نتیجه بدنه تمیز، با کیفیت و یک دست دارند و به عنوان مثال کانکتورهای اتصال آنها به گوشی و نیز رنگ به کاربرده شده روی برچسب باتری مشابه نمونه اصلی است. اگر یک باتری ظاهر خوبی نداشت، کانکتورهای اتصال به گوشی ها مشابه مدل اصلی نبود و رنگ بدنه آن با باتری اصلی گوشی فرق می کرد، به احتمال زیاد فیک است.

همچنین در باتری اصلی محل اتصال لیبل به بدنه در بالای باتری بدون فاصله و در یک راستاست در حالی که در اکثر باتری‌های فیک بخاطر مواد و چسب بی‌کیفیت لیبل به بدنه باتری به خوبی نمی‌چسبد و در لبه‌ها فاصله آن با بدنه به وضوح قابل مشاهده است.

بررسی لوگو و علائم روی باتری

باتری اورجینال از یک مدل گوشی علائم به خصوصی روی برچسب بدنه باتری دارد و همه باتری های اورجینال دیگر نیز این اطلاعات را باید روی بدنه خود داشته باشند. این اطلاعات شامل لوگو، علائم هشدار و سایر آیکون‌هاست که باید با باتری اصلی مشابه باشد. همچنین در بسیاری موارد تفاوت بین دو باتری اصلی و فیک در لوگو به بکار رفته در دو باتری نمایان است و باتری تقلبی لوگو شرکت تولید ننده را با یک تغییر جزیی روی باتری خود چاپ می کند.

مثلا برای تشخیص باتری اصل از تقلبی در یک باتری از شرکت سامسونگ (لوگو شرکت، اسم خود شرکت با یک فونت خاص و طراحی ثابت است)، لوگوی به کار رفته در برخی باتری‌های تقلبی تفاوت‌هایی کم در رنگ و نوع طراحی حروف با لوگو اورجینال دارند که می توان با مقایسه آنها با لوگو اصلی شرکت آنها را تشخیص داد. همچنین در باتری تقلبی از فونت متفاوتی با باتری اصلی استفاده می شود که از این طریق هم می توان به تقلبی بودن یک باتری پی برد.

ولتاژ و جریان نوشته روی باتری

باتری هر گوشی دارای یک ظرفیت، ولتاژ و جریان مشخصی است که روی بدنه باتری ذکر شده است و نشان دهنده ظرفیت باتری، جریان و ولتاژ بهینه باتری برای باتری آن مدل گوشی است. در صورتی که هر یک از این اطلاعات و مشخصات روی باتری جدید با باتری اصلی گوشی مطابقت نداشته باشد می توان گفت که آن باتری غیر اصل است.

قیمت خیلی پایین باتری

یکی از مهم ترین عوامل تشخیص باتری اصلی از تقلبی تفاوت قیمت بین باتری اصلی و فیک است. به طور کلی همه جنس های اورجینال از مدل های های کپی و فیک قیمت گران تری دارند و این تفاوت قیمت به وضوح قابل تشخیص خواهد بود. اگر هنگام خرید باتری موبایل احساس می کنید که باتری مورد نظر شما قیمت نامعقولی دارد یا خیلی پایین تر از مدل های اورجینال موجود در بازار و فروشگاه های اینترنتی است، بهتر است که به اصل بودن آن شک کنید.

فروشگاه های معتبر

یکی از مطمئن ترین راه های خرید باتری موبایل، خرید از فروشگاه های معتبری است که باتری خود را گارانتی می کنند. در هنگام خرید از این فروشگاه ها خیالتان راحت است که در صورت تقلبی یا خراب بودن باتری، باتری خریداری شده گارانتی دارد و امکان پس دادن و تعویض کالا وجود خواهد داشت.

چک باتری‌های داخلی

تقریبا تمام گوشی های جدید که قابشان پرسی است، باتری های غیر قابل جدا شدن دارند و برای باز کردن قاب و تعویض باتری باید به یک فرد متخصص مراجعه کنید. به همین دلیل امکان به کار بردن باتری تقلبی در این گوشی ها بالاست و از آنجایی که نمی توان دوباره قاب را باز کرده و مشخصات باتری جدید را چک کنید، آزادی عمل زیادی برای چک کردن نوع باتری قرار گرفته در داخل گوشی ندارید. به همین دلیل بهتر است قبل از اینکه باتری جدید را با باتری قدیمی جایگزین شود، همه جوانب باتری را بررسی و از اورجینال بودن آن اطمینان حاصل کنید.

تاریخ تولید

روی بدنه اکثر باتری‌ها یک تاریخ حک شده که نشان دهنده تاریخ تولید باتری است و باید با تاریخ هک شده روی جعبه باتری نیز مطابقت داشته باشد. بنابراین در صورتی که یک باتری تاریخ تولیدش با تاریخ ذکر شده روی جعبه آن یکی باشد، می توان گفت که اصل نیست و تقلبی است. البته این مورد برای همه باتری‌ها صادق نیست و در شرایطی قابل بررسی است که باتری اورجینال جعبه و بسته بندی شرکتی داشته باشد.

بررسی وزن باتری اصلی با باتری جدید

یکی از بهترین راه های تشخیص باتری اصلی از طریق وزن کردن دو باتری و مقایسه وزن باتری جدید با باتری اورجینال است. در اکثر مواقع باتری های تقلبی به خاطر کیفیت مواد و متریال به کار رفته در فرآیند ساخت، وزن کمتری نسبت به باتری های اورجینال دارند و باتری های اورجینال چیزی بین ۵ تا ۱۰ گرم و بیشتر، سنگین تر از باتری های فیک هستند. البته هنگام خرید باتری گوشی ابزاری برای وزن کردن در دسترس نیست، اما در صورتی که باتری را خریداری کرده‌اید و می خواهید از اورجینال بودن آن مطمئن شوید، می توانید از این راه نیز استفاده کنید.

تگ NFC را چک کنید

در برخی از گوشی هایی که NFC دارند، برچسب یا تگ NFC روی بدنه باطری نصب می شود و باتری های اصلی این دسته از گوشی ها در زیر برچسب شان و درست در روی بدنه باتری، تگ NFC نصب شده است. اما در باتری های غیر اصل و فیک برچسب NFC در زیر لیبل باتری وجود ندارد که این موضوع نشان دهنده تقلبی بودن آن است. البته برای فهمیدن این موضوع حتماً باید برچسب رویی باتری را باز کنید تا بتوانید وجود یا عدم وجود تگ NFC را روی باتری بررسی نمایید.

مطابقت رنگ برچسب داخلی با بیرونی

این روش کمی سخت تر از روش های قبلی است و تقریبا قبل از خرید باتری نمی توان باتری اصلی از تقلبی را با این روش تشخیص داد. در باتری های اصلی رنگ برچسبی که دور باتری زده شده با رنگ داخلی برچسب یک رنگ است و تفاوت چندانی ندارد، درحالیکه در مدل های تقلبی رنگ برچسب بیرونی با قسمت داخلی آن مشابه نیست و تفاوت هایی دارد. برای فهمیدن این موضوع نیاز دارید که کمی لیبل یا برچسب دور باتری را که با چسب به بدنه چسبیده باز کنید تا بتوانید تفاوت رنگ را تشخیص دهید.

منبع ايسنا

انتهای پیام/