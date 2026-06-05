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قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1794433
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قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.

بروزرسانی: جمعه 15 خرداد

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

22,430,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

41,360,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

60,300,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

79,220,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

98,150,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

117,080,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

136,000,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

154,950,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

173,870,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

194,300,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

213,250,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

232,200,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

251,100,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

270,000,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

289,000,000
منبع اقتصاد24
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