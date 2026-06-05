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قیمت دلار و قیمت یورو امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و قیمت یورو امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1794430
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه 15 خرداد - 08:00

ارز

قیمت (ریال)

دلار

1,744,200

یورو

2,020,000

درهم امارات

472,820

پوند انگلیس

2,335,200

لیر ترکیه

37,800

فرانک سوئیس

2,201,200

یوان چین

256,300

ین ژاپن (100 ین)

1,085,840

وون کره جنوبی

1,129

دلار کانادا

1,247,800

دلار استرالیا

1,239,500

دلار نیوزیلند

1,020,600

دلار سنگاپور

1,352,100

روپیه هند

18,160

روپیه پاکستان

6,270

دینار عراق

1,352

پوند سوریه

15,080

افغانی

27,196

کرون دانمارک

270,300

کرون سوئد

185,800

کرون نروژ

186,300

ریال عربستان

462,390

ریال قطر

492,214

ریال عمان

4,508,000

دینار کویت

5,659,347

دینار بحرین

4,608,036

رینگیت مالزی

432,900

بات تایلند

53,290

دلار هنگ کنگ

221,500

روبل روسیه

23,770

منات آذربایجان

1,021,870

درام ارمنستان

5,070

لاری گرجستان

652,400

سوم قرقیزستان

19,850

سامانی تاجیکستان

186,454

منات ترکمنستان

498,200
منبع اقتصاد24
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