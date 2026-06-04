۷ دکوری ممنوعه که نباید کنار تلویزیون بچینید

تلویزیون به عنوان کانون بصری هر خانه‌ای شناخته می‌شود، بنابراین دکوراسیون اطراف آن باید اصولی و حساب‌شده باشد. متأسفانه بسیاری از افراد بدون آگاهی، اشیایی را کنار تلویزیون می‌چینند که نه تنها زیبایی فضا را کاهش می‌دهد، بلکه تمرکز هنگام تماشا را نیز مختل می‌کند. در این مطلب با رایج‌ترین دکوری‌های نامناسب آشنا می‌شوید.

چیدمان اطراف تلویزیون یکی از چالش‌های مهم دکوراسیون داخلی است. انتخاب وسایل نامناسب در این ناحیه می‌تواند جلوه کلی اتاق را تحت تأثیر قرار دهد. در ادامه با دکوری‌هایی آشنا می‌شوید که بهتر است هرگز کنار تلویزیون قرار نگیرند:

ساعت (ایستاده یا دیواری)

نصب ساعت دقیقاً بالای تلویزیون یا قراردادن ساعت ایستاده در مجاورت آن، چشم را خسته می‌کند. اگر به ساعت روی همان دیوار علاقه دارید، حتماً فاصله قابل‌توجهی با تلویزیون ایجاد کنید.

کناف‌های شلوغ، نورپردازی رنگی و پوسترهای پرجزئیات

این المان‌ها توجه بیننده را پراکنده می‌کنند. به جای آن، یک طرح ساده و شیک متناسب با سبک خانه انتخاب کنید.

ویترین و آباژور کوتاه

این دو گزینه بدترین انتخاب برای کنار تلویزیون هستند. اگر به آباژور اصرار دارید، مدل بلند اما کمی کوتاه‌تر از ارتفاع تلویزیون برگزینید.

تعداد زیاد گلدان و گیاه

گرچه گیاهان طبیعی انرژی مثبت و طراوت می‌بخشند، انبوهی از آن‌ها در اطراف تلویزیون باعث شلوغی بصری می‌شود. بهتر است تنها یک گیاه قدبلند (کوتاه‌تر از تلویزیون) در کنار آن قرار دهید.

تابلوهای سنگین با رنگ تیره

این تابلوها فضای دلگیر و سنگینی ایجاد می‌کنند. تابلوهای دکوراتیو با زمینه روشن و طراحی ساده گزینه مناسب‌تری هستند.

شلف یا قفسه شلوغ

قفسه‌های چوبی فرصت خوبی برای چیدمان کتاب، مجسمه یا گیاه پتوس فراهم می‌کنند، اما از انباشتن بیش از حد اشیاء روی شلف‌ها بپرهیزید و همیشه تعادل را رعایت کنید.

با رعایت این نکات، دکوراسیون اطراف تلویزیون شما چشم‌نواز، بدون حواس‌پرتی و حرفه‌ای خواهد ماند.

منبع همشهری آنلاین

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