شما هم حوصله افراد جدید را ندارید؟ ؛ این مطلب را حتما بخوانید
آیا تا به حال احساس کردهاید دیگر مانند گذشته حوصله مهمانیها، دورهمیها و آشنایی با افراد جدید را ندارید؟ اگر پاسخ شما مثبت است، شاید تصور کنید مشکلی در شما به وجود آمده یا بیش از حد منزوی شدهاید. اما روانشناسان میگویند این تغییر میتواند بخشی طبیعی از روند بلوغ و افزایش سن باشد.
بسیاری از افراد در جوانی از آشنایی با آدمهای جدید، گفتگوهای طولانی و حضور در جمعهای مختلف انرژی میگیرند. اما با گذشت زمان، اولویتها تغییر میکنند. تجربههای زندگی، موفقیتها، شکستها، از دست دادن عزیزان و درسهایی که از سالها زندگی آموختهایم، باعث میشود نگاه ما به روابط انسانی متفاوت شود.
کیفیت مهمتر از کمیت
در سالهای میانی زندگی، بسیاری از افراد دیگر تمایلی به داشتن دایره گستردهای از دوستان و آشنایان ندارند. آنها ترجیح میدهند وقت خود را با تعداد محدودی از افراد صمیمی و قابل اعتماد سپری کنند.
این تغییر الزاماً نشانه افسردگی یا گوشهگیری نیست. در واقع، بسیاری از افراد در این مرحله از زندگی، آرامش را در فعالیتهای فردی پیدا میکنند؛ از مطالعه و نوشتن گرفته تا باغبانی، آشپزی، هنر و حضور در طبیعت.
لذت تنهایی سالم
جامعه معمولاً برونگرایی را ارزشمندتر از درونگرایی نشان میدهد. اما تنهایی همیشه به معنای انزوا نیست. گاهی اوقات تنهایی فرصتی برای بازسازی ذهن، خلاقیت و شناخت بهتر خودمان فراهم میکند.
افرادی که از زمانهای خلوت خود لذت میبرند، اغلب گزارش میکنند که در این لحظات احساس آرامش، تمرکز و رضایت بیشتری دارند. آنها برای شاد بودن نیازی به حضور دائمی در جمع ندارند.
تناقضی به نام سفر
جالب اینجاست که بسیاری از این افراد همچنان عاشق سفر و کشف مکانهای جدید هستند. آنها ممکن است ماهها دور از خانه باشند و از تجربه فرهنگها و سرزمینهای تازه لذت ببرند، اما در عین حال عاشق خانه و فضای شخصی خود نیز باشند.
این موضوع یک تناقض نیست؛ بلکه نشان میدهد نیاز انسان به تجربههای تازه با نیاز او به آرامش و استقلال میتواند همزمان وجود داشته باشد.
آیا باید نگران باشیم؟
اگر کاهش تمایل به معاشرت همراه با غمگینی مداوم، ناامیدی، اضطراب شدید یا کنارهگیری کامل از زندگی اجتماعی باشد، بهتر است با یک متخصص سلامت روان مشورت شود.
اما اگر فرد همچنان از زندگی لذت میبرد، سرگرمیهای مورد علاقه خود را دنبال میکند، انگیزه دارد و احساس رضایت میکند، احتمالاً تنها در حال عبور از مرحلهای طبیعی از زندگی است؛ مرحلهای که در آن آرامش، معنا و کیفیت روابط، جای هیجانهای زودگذر گذشته را میگیرد.
و کلام آخر
شاید بزرگتر شدن به معنای از دست دادن علاقه به آدمها نباشد؛ بلکه به معنای انتخاب دقیقتر افرادی باشد که میخواهیم وقت و انرژی خود را صرف آنها کنیم. با گذشت زمان، بسیاری از ما یاد میگیریم که سکوت، طبیعت، کتابها و چند دوست واقعی، گاهی ارزشمندتر از دهها رابطه سطحی هستند.
کمتر اجتماعی شدن همیشه نشانه مشکل نیست؛ گاهی نشانه آن است که بالاخره فهمیدهایم چه چیزهایی واقعاً برایمان اهمیت دارند.