قیمت دلار و قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 14 خرداد - 08:00
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار
|
1,744,200
|
یورو
|
2,023,200
|
درهم امارات
|
475,040
|
پوند انگلیس
|
2,340,600
|
لیر ترکیه
|
38,000
|
فرانک سوئیس
|
2,201,100
|
یوان چین
|
257,700
|
ین ژاپن (100 ین)
|
1,089,710
|
وون کره جنوبی
|
1,139
|
دلار کانادا
|
1,253,600
|
دلار استرالیا
|
1,244,100
|
دلار نیوزیلند
|
1,022,600
|
دلار سنگاپور
|
1,356,800
|
روپیه هند
|
18,220
|
روپیه پاکستان
|
6,297
|
دینار عراق
|
1,358
|
پوند سوریه
|
15,156
|
افغانی
|
27,326
|
کرون دانمارک
|
270,500
|
کرون سوئد
|
185,600
|
کرون نروژ
|
187,200
|
ریال عربستان
|
464,620
|
ریال قطر
|
495,614
|
ریال عمان
|
4,529,100
|
دینار کویت
|
5,678,447
|
دینار بحرین
|
4,629,736
|
رینگیت مالزی
|
436,800
|
بات تایلند
|
53,370
|
دلار هنگ کنگ
|
222,500
|
روبل روسیه
|
23,630
|
منات آذربایجان
|
1,026,670
|
درام ارمنستان
|
4,730
|
لاری گرجستان
|
655,200
|
سوم قرقیزستان
|
19,940
|
سامانی تاجیکستان
|
188,254
|
منات ترکمنستان
|
500,600