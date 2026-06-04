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سایر رسانه‌ها ۱۴ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۵:۱۱

قیمت دلار و قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.