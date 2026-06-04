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قیمت دلار و قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1794160
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 14 خرداد - 08:00

ارز

قیمت (ریال)

دلار

1,744,200

یورو

2,023,200

درهم امارات

475,040

پوند انگلیس

2,340,600

لیر ترکیه

38,000

فرانک سوئیس

2,201,100

یوان چین

257,700

ین ژاپن (100 ین)

1,089,710

وون کره جنوبی

1,139

دلار کانادا

1,253,600

دلار استرالیا

1,244,100

دلار نیوزیلند

1,022,600

دلار سنگاپور

1,356,800

روپیه هند

18,220

روپیه پاکستان

6,297

دینار عراق

1,358

پوند سوریه

15,156

افغانی

27,326

کرون دانمارک

270,500

کرون سوئد

185,600

کرون نروژ

187,200

ریال عربستان

464,620

ریال قطر

495,614

ریال عمان

4,529,100

دینار کویت

5,678,447

دینار بحرین

4,629,736

رینگیت مالزی

436,800

بات تایلند

53,370

دلار هنگ کنگ

222,500

روبل روسیه

23,630

منات آذربایجان

1,026,670

درام ارمنستان

4,730

لاری گرجستان

655,200

سوم قرقیزستان

19,940

سامانی تاجیکستان

188,254

منات ترکمنستان

500,600
منبع اقتصاد24
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