ساخت رمز عبور قوی برای حفاظت از داده‌های شخصی اهمیت زیادی دارد، با این حال عادت‌های رایج اما پرخطر زیادی وجود دارند که بدون آگاهی، راه نفوذ را برای هکرها باز می‌کنند.

در عصر دیجیتال امروز تقریبا تمامی فعالیت‌های روزمره ما به اینترنت گره خورده است. از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا بانکداری آنلاین، هر کدام نیاز به حساب کاربری و رمز عبور دارند.

با وجود ابزارهای بیومتریک و سایر روش‌های نوین، پسورد همچنان نقش محوری در تأمین امنیت حساب‌های دیجیتال ما ایفا می‌کنند. شناخت اشتباهات رایج در این زمینه می‌تواند به شما در محافظت از خود کمک کند.

استفاده از اطلاعات شخصی در رمز عبور

طبیعی است که کاربران تمایل دارند جزئیات شخصی مانند نام خانوادگی، تاریخ تولد یا آدرس را در رمزهای عبور خود بگنجانند.

این اطلاعات که به راحتی در شبکه‌های اجتماعی یافت می‌شوند، حدس زدن آن‌ها را برای هکرها آسان می‌کنند. برای امنیت مطلوب، بهتر است یک رمز بسازید که هیچ ارتباط مستقیمی با اطلاعات شخصی شما نداشته باشد.

استفاده از یک رمز عبور برای همه حساب‌ها

استفاده از یک رمز عبور برای چندین حساب کاربری، هرچند راحت به نظر می‌رسد، اما ریسک بزرگی دارد. در صورت لو رفتن این رمز در یک سرویس، تمام حساب‌های مرتبط شما در خطر هک شدن قرار می‌گیرند.

برای جلوگیری از این اتفاق، باید برای هر حساب کاربری خود یک کد عبور منحصر به فرد ایجاد کنید. ابزارهای مدیریت پسورد می‌توانند در این زمینه کمک‌کننده باشند.

به‌روزرسانی نکردن منظم رمز عبور

هکرها روش‌های مختلفی برای کشف رمز عبور شما دارند و با گذشت زمان، احتمال حدس زدن آن‌ها افزایش می‌یابد. به همین دلیل، متخصصان توصیه می‌کنند که رمزهای خود را به صورت دوره‌ای و مکرر به‌روز کنید.

همچنین، هنگام تغییر رمز، از بازیافت رمزهای قدیمی یا ایجاد تغییرات جزئی خودداری کرده و همیشه یک گذرواژه کاملاً جدید بسازید تا امنیت اطلاعات حیاتی شما حفظ شود.

منبع گجت نیوز

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