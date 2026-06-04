مایکروسافت به دنبال ساخت دستگاههای بدون اپلیکیشن است
مایکروسافت در رویداد توسعهدهندگان خود از «پروژه سولارا» رونمایی کرد؛ پلتفرمی مبتنی بر عاملهای هوش مصنوعی که با هدف حذف وابستگی به اپلیکیشنهای سنتی و اجرای خودکار وظایف در دستگاههای آینده طراحی شده است.
مایکروسافت «پروژه سولارا» را در کنفرانس بیلد ۲۰۲۶ معرفی کرد. بر اساس اعلام این شرکت، پروژه سولارا یک پلتفرم نرمافزاری جدید است که برای دستگاههای مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی شده و به جای اتکا به سیستمعاملهای کلاسیک، امکان اجرای مستقیم عاملهای هوش مصنوعی را فراهم میکند.
مایکروسافت در جریان این معرفی، دو نمونه مفهومی از دستگاههای آینده را نیز به نمایش گذاشت: یک نمایشگر هوشمند رومیزی و یک نشان قابل حمل که میتواند بهعنوان ابزار شخصی مجهز به دوربین، میکروفون و اتصال دائمی به فضای ابری عمل کند.
این دستگاهها قادرند بهصورت خودکار به دادههای کاربر در سرویسهایی مانند ایمیل، تقویم و فایلها دسترسی داشته باشند و وظایف مشخصی را بدون نیاز به اپلیکیشنهای جداگانه انجام دهند.
در این معماری جدید، تمرکز اصلی بر تعامل طبیعی کاربر با «عاملهای هوش مصنوعی» است؛ عاملهایی که میتوانند وظایف پیچیده را در پسزمینه مدیریت کرده و نتیجه را بهصورت یکپارچه ارائه دهند.