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عقرب یک متری؛ یک هیولای واقعی + عکس

عقرب یک متری؛ یک هیولای واقعی + عکس
کد خبر : 1793902
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پژوهش‌های جدید دیرینه‌شناسی نشان داده‌اند که یکی از قدیمی‌ترین شکارچیان زمین، یک عقرب غول‌پیکر به طول بیش از یک متر بوده است. موجودی که حدود ۴۱۵ میلیون سال پیش در دوره دونین اولیه زندگی می‌کرد و اکنون به عنوان بزرگ‌ترین عقرب شناخته‌شده تاریخ زمین معرفی شده است.

این کشف بر اساس بررسی مجدد فسیل‌هایی انجام شده که سال‌ها پیش در بریتانیا کشف شده بودند. دانشمندان با تحلیل دقیق ساختار بدنی این فسیل‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که این موجود متعلق به گونه‌ای به نام Praearcturus gigas است.

بر اساس شواهد فسیلی طول بدن این موجود بیش از یک متر بوده و با چنگال‌های بسیار بزرگ (تا حدود ۱۶ سانتی‌متر) یک هیولای واقعی بوده است. در زمان زندگی این موجود، اکوسیستم‌های خشکی هنوز در مراحل ابتدایی تکامل بودند و بسیاری از زیست‌بوم‌ها توسط بندپایان اولیه و گیاهان ساده شکل گرفته بودند.

عقرب یک متری؛ یک هیولای واقعی + عکس

در مراحل اولیه تکامل حیات روی زمین برخی بندپایان توانسته‌اند به اندازه‌های بسیار بزرگ برسند و با توجه به اینکه رقابت زیستی هنوز پیچیدگی امروز را نداشته است، این عقرب احتمالاً در رأس زنجیره غذایی قرار داشته و از طیف وسیعی از شکارهای کوچک تغذیه می‌کرده است.

برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این موجود ممکن است توانایی فعالیت در محیط‌های نیمه‌آبی را داشته باشد. با این حال، شواهد قطعی برای رفتار دقیق شکار آن وجود ندارد و این موضوع بیشتر بر اساس مقایسه با سایر بندپایان هم‌دوره مطرح می‌شود.

کشف Praearcturus gigas نشان می‌دهد که تاریخ حیات روی زمین بسیار پیچیده‌تر از تصور ماست. در زمانی بسیار دورتر از ظهور دایناسورها، موجوداتی با ابعاد چشمگیر و رفتارهای شکارچیانه پیچیده وجود داشته‌اند که اکوسیستم‌های اولیه زمین را شکل می‌دادند.

 

منبع خبرآنلاین
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