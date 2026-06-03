اگر نامزدم به دختر دیگری علاقه مند شد چه کنم؟
در دوران عقد هستیم اما خیلی روی شوهرم حساس شدهام. میترسم خانم دیگری به او علاقه مند شود یا او دلش جایی گیر کند. مدام افکار منفی در سرم میچرخد. چه کنم؟
روزنامه خراسان در پاسخ مخاطبی که این سوال را مطرح کرده نوشته است: شرایطی که توصیف کردید، بهویژه در دوران حساس عقد که پیوندها در حال مستحکم شدن هستند، بسیاری از افراد را درگیر میکند. این حساسیت معمولاً ریشه در اضطراب دلبستگی یا ترس از دست دادن دارد و تا حدودی طبیعی است، اما اگر اجازه دهید به افکار مزاحم تبدیل شود، میتواند کیفیت روزهای شیرین عقد را تحتالشعاع قرار دهد. در ادامه چند راهکار برای مدیریت این افکار و بازگشت به آرامش پیشنهاد میکنم:
۱. ریشهیابی افکار
از خودتان بپرسید آیا این ترسها بر اساس «رفتار واقعی» همسرتان است یا «ترسهای درونی» خودتان؟ اگر همسرتان رفتار مشکوکی ندارد، این افکار در واقع قصههایی است که ذهن شما برای محافظت از شما میسازد. ذهن گاهی برای جلوگیری از غافلگیر شدن توسط رنج، به پیشبینی فاجعه میپردازد.
۲. تمرکز بر «کیفیت رابطه» به جای کنترل محیط
شما نمیتوانید تمام دنیای بیرون را از همسرتان دور کنید، اما میتوانید رابطه خود را به قدری جذاب و امن کنید که او خودش بخواهد در آن بماند. به جای مراقبت از همسر، روی مراقبت از رابطه تمرکز کنید. زمانیکه با هم هستید، سعی کنید لحظات باکیفیتی بسازید. خنده، حمایت عاطفی و ایجاد خاطرات مشترک، پیوند شما را قویتر از هر عامل بیرونی میکند.
۳. پذیرش تفاوت بین «احساس» و «کنترل»
ما در زندگی مشترک فقط روی خودمان و رفتارمان کنترل کامل داریم. تلاش برای کنترل همسر یا تغییر دادن او برای رفع ترسهایمان، معمولاً نتیجه عکس میدهد و باعث میشود او احساس خفگی یا بیاعتمادی کند. به جای فکر کردن به «نکند کسی دیگر...»، به این فکر کنید که «امروز چطور میتوانم عشق و احترام بیشتری به همسرم بدهم؟» این تغییر تمرکز، حس قدرت را به شما برمیگرداند.
۴. تقویت عزتنفس
گاهی این حسادتها از اینجا نشئت میگیرد که فرد در درون خود احساس کمبود میکند یا فکر میکند «کافی نیست». زمانیکه برای رشد شخصی، مطالعه، ورزش یا فعالیتهای مورد علاقه خود صرف میکنید، نه تنها اضطرابتان کاهش مییابد، بلکه برای همسرتان نیز جذابتر خواهید بود.
۵. صحبت کردن با همسر (بدون اتهام)
اگر این افکار بسیار آزاردهنده هستند، لازم است با او صحبت کنید، اما نه با لحن بازجویی یا اتهام.
فرمول صحیح: به جای اینکه بگویید «تو چرا فلان کار را کردی؟»، بگویید: «من چون خیلی دوستت دارم و برایم ارزشمندی، گاهی دچار این ترس میشوم که نکند تو را از دست بدهم. دلم میخواهد با هم درباره این حس صحبت کنیم تا خیالم راحتتر شود.»
چه زمانی نیاز به کمک حرفهای است؟
اگر این افکار باعث شدند به صورت مداوم به بررسی تلفن همسرتان بپردازید یا رفتارهای کنترلی انجام دهید، خواب و خوراک یا سلامت روانتان دچار اختلال شود یا مدام در حال دعوا با همسرتان باشید، بهتر است با یک مشاور خانواده مشورت کنید.