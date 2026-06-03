رشد ثروتمندان فوقثروتمند بیشتر در کدام کشورها خواهد بود؟+ جدول
لهستان، قطر و ترکیه سریعترین رشد درصدی را تجربه میکنند و جمعیت ثروتمندان فوقثروتمند آنها بیش از دو برابر خواهد شد.
پیشبینی میشود بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ آمریکا حدود ۶۷ هزار نفر به جمعیت ثروتمندان فوقثروتمند (دارایی خالص بیش از ۳۰ میلیون دلار) اضافه کند که بیش از هر کشور دیگری است.
چین در رتبه دوم قرار دارد.
هند هم از نظر تعداد و هم نرخ رشد در میان کشورهای بالای جدول است.
لهستان، قطر و ترکیه سریعترین رشد درصدی را تجربه میکنند و جمعیت ثروتمندان فوقثروتمند آنها بیش از دو برابر خواهد شد.
این روند نشان میدهد که خلق ثروت بهتدریج از مراکز مالی سنتی فراتر رفته و به اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه سریع گسترش مییابد.