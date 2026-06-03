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قیمت دلار و قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1793715
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است.

بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 13 خرداد - 08:00

ارز

قیمت (ریال)

دلار

1,740,100

یورو

2,025,800

درهم امارات

473,930

پوند انگلیس

2,344,700

لیر ترکیه

37,900

فرانک سوئیس

2,212,500

یوان چین

257,300

ین ژاپن (100 ین)

1,088,400

وون کره جنوبی

1,149

دلار کانادا

1,256,800

دلار استرالیا

1,249,700

دلار نیوزیلند

1,031,500

دلار سنگاپور

1,358,600

روپیه هند

18,270

روپیه پاکستان

6,282

دینار عراق

1,355

پوند سوریه

15,120

افغانی

27,256

کرون دانمارک

270,900

کرون سوئد

187,300

کرون نروژ

187,900

ریال عربستان

463,630

ریال قطر

494,514

ریال عمان

4,519,800

دینار کویت

5,665,347

دینار بحرین

4,620,136

رینگیت مالزی

439,100

بات تایلند

53,250

دلار هنگ کنگ

222,000

روبل روسیه

23,840

منات آذربایجان

1,024,270

درام ارمنستان

4,720

لاری گرجستان

655,000

سوم قرقیزستان

19,900

سامانی تاجیکستان

188,254

منات ترکمنستان

497,900

 

 

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