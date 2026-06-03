قیمت دلار و قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 13 خرداد - 08:00
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار
|
1,740,100
|
یورو
|
2,025,800
|
درهم امارات
|
473,930
|
پوند انگلیس
|
2,344,700
|
لیر ترکیه
|
37,900
|
فرانک سوئیس
|
2,212,500
|
یوان چین
|
257,300
|
ین ژاپن (100 ین)
|
1,088,400
|
وون کره جنوبی
|
1,149
|
دلار کانادا
|
1,256,800
|
دلار استرالیا
|
1,249,700
|
دلار نیوزیلند
|
1,031,500
|
دلار سنگاپور
|
1,358,600
|
روپیه هند
|
18,270
|
روپیه پاکستان
|
6,282
|
دینار عراق
|
1,355
|
پوند سوریه
|
15,120
|
افغانی
|
27,256
|
کرون دانمارک
|
270,900
|
کرون سوئد
|
187,300
|
کرون نروژ
|
187,900
|
ریال عربستان
|
463,630
|
ریال قطر
|
494,514
|
ریال عمان
|
4,519,800
|
دینار کویت
|
5,665,347
|
دینار بحرین
|
4,620,136
|
رینگیت مالزی
|
439,100
|
بات تایلند
|
53,250
|
دلار هنگ کنگ
|
222,000
|
روبل روسیه
|
23,840
|
منات آذربایجان
|
1,024,270
|
درام ارمنستان
|
4,720
|
لاری گرجستان
|
655,000
|
سوم قرقیزستان
|
19,900
|
سامانی تاجیکستان
|
188,254
|
منات ترکمنستان
|
497,900