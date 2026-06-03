قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه 13 خرداد 1405
|
بروزرسانی: 08:00
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلا
|
طلای 18 عیار / 750
|
182,845,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
243,791,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
180,407,000
|
طلای دست دوم
|
180,407,450
|
آبشده کمتر از کیلو
|
793,050,000
|
مثقال طلا
|
791,990,000
|
انس طلا
|
4,503.97
|
سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,844,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,806,200,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
944,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
533,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,800,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
910,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
470,000,000
|
حباب
|
حباب سکه امامی
|
10,300,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
45,600,000
|
حباب نیم سکه
|
17,620,000
|
حباب ربع سکه
|
68,780,000
|
حباب سکه گرمی
|
53,140,000