خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1793711
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی: چهارشنبه 13 خرداد

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

22,430,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

41,360,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

60,300,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

79,220,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

98,150,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

117,080,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

136,000,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

154,950,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

173,870,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

194,300,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

213,250,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

232,200,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

251,100,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

270,000,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

289,000,000

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی