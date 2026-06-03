برای یبوست در بارداری چی بخوریم؟ | درمان خانگی یبوست در بارداری

یبوست یکی از شکایت‌های شایع در دوران بارداری است که اگرچه معمولاً خطرناک نیست، اما می‌تواند کیفیت زندگی مادر را کاهش دهد. خوشبختانه با رعایت اصول ساده تغذیه‌ای، فعالیت بدنی مناسب و مدیریت استرس، اغلب می‌توان این عارضه را کنترل کرد. در موارد شدیدتر، داروهای ایمن و گیاهی نیز وجود دارند. در ادامه، نظر مرضیه عالی محمودی، ماما، درباره روش‌های مؤثر و بی‌خطر درمان یبوست در بارداری مطرح کرده، می‌خوانید.

علت اصلی یبوست در بارداری

به گفته مرضیه عالی محمودی، ماما، یبوست در دوران بارداری عمدتاً ناشی از تغییرات هورمونی است. افزایش هورمون پروژسترون باعث شل‌شدن عضلات صاف بدن از جمله روده‌ها می‌شود. در نتیجه، حرکات دودی روده (پریستالتیک) کاهش یافته و حرکت مواد زائد در دستگاه گوارش کًند می‌گردد که به یبوست منجر می‌شود.

نقش تغذیه و فیبر

محمودی تأکید می‌کند که اصلاح رژیم غذایی، اولین و مهم‌ترین راهکار است:

- انجیر خشک (ترجیحاً خیس‌خورده در آب)، برگه زردآلو و سبزیجات تازه به شدت کمک‌کننده هستند.

- روغن زیتون را می‌توانید به سالاد یا کنار غذا اضافه کنید تا به نرمی و روان‌شدن روده کمک کند.

- مصرف فیبر را افزایش دهید؛ مثلاً دو وعده سالاد در کنار غذا (مثلاً ناهار) مقدار فیبر لازم را تأمین می‌کند.

تأثیر ورزش و استرس بر گوارش

- ورزش سبک مانند پیاده‌روی، حرکات روده را تحریک کرده و تا حد زیادی یبوست را برطرف می‌کند.

- استرس و اضطراب تأثیر مستقیم بر دستگاه گوارش دارند و یبوست را تشدید می‌کنند. ایجاد آرامش ذهنی به عملکرد بهتر روده‌ها کمک می‌کند.

درمان‌های دارویی ایمن در بارداری

به گفته این ماما، اولویت همیشه با روش‌های غیردارویی (تغذیه‌ای) است. اما در صورت نیاز، گزینه‌های زیر بی‌خطرند:

- لاکتولوز: یک ملین اسموتیک که آب را در روده نگه می‌دارد.

- شربت انجیر: یک ملین طبیعی و بی‌خطر.

محمودی تأکید می‌کند که سعی می‌شود تا حد امکان از دارو پرهیز شود، اما در صورت لزوم مصرف این داروها مجاز است.

نکته مهم درباره حبوبات

حبوبات منبع خوبی از فیبر هستند، اما ممکن است نفخ ایجاد کنند.

برای کاهش نفخ:

- حتماً حبوبات را از قبل خیس کنید و آب آن را دور بریزید.

- مصرف آنها باید متعادل باشد.

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟

اگر یبوست با درد شدید شکمی همراه باشد، یا اگر بسیار شدید و مقاوم به درمان‌های معمول باشد، مادر باید فوراً به پزشک مراجعه کند تا سایر علل بررسی شوند.

منبع مهر

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