این دستگاه پوشیدنی فشار خون را به طور مداوم کنترل میکند
دانشمندان در حال آزمایش یک ساعت هوشمند پوشیدنی جدید هستند که میتواند فشار خون را به طور مداوم و بدون نیاز به بازوبند اندازهگیری کند.
فشار خون یکی از مهمترین شاخصهای سلامت قلب و عروق است، اما اندازهگیری آن همچنان به دستگاههای بازوبندی وابسته است؛ دستگاههایی که معمولاً فقط در شرایط استراحت و در یک لحظه خاص، اطلاعات محدودی از وضعیت فرد ارائه میدهند.
اکنون پژوهشگران دانشگاه یوتا در آمریکا از یک ساعت هوشمند جدید رونمایی کردهاند که میتواند فشار خون را بهطور مداوم و بدون نیاز به بازوبند اندازهگیری کند.
برخلاف بسیاری از ابزارهای پوشیدنی فعلی که برای تخمین فشار خون از نور استفاده میکنند، این فناوری جدید از یک جریان الکتریکی بسیار ضعیف، بدون درد و نامحسوس بهره میبرد. این ساعت با استفاده از فناوری «امپدانس زیستی» تغییرات الکتریکی ایجادشده در خون هنگام عبور از شریانهای مچ دست را ثبت میکند. از آنجا که جریان خون با هر ضربان قلب تغییر میکند، این سیگنالهای الکتریکی اطلاعات ارزشمندی درباره فشار خون در اختیار دستگاه قرار میدهند.
نکته مهم این است که پژوهشگران در طراحی این سیستم تنها به هوش مصنوعی متکی نبودهاند، بلکه اصول فیزیک، دینامیک سیالات و الکترومغناطیس را نیز وارد مدل کردهاند. به گفته آنها، این رویکرد میتواند دقت و قابلیت اعتماد نتایج را افزایش دهد و مسیر استفاده گستردهتر از این فناوری در مراقبتهای پزشکی را هموار کند.
به اعتقاد محققان، اندازهگیری فشار خون با بازوبند تنها یک «عکس لحظهای» از وضعیت فرد ارائه میدهد، در حالی که فشار خون در طول روز دائماً در حال تغییر است. ساعت هوشمند جدید میتواند این تغییرات را بهصورت پیوسته ثبت کند و تصویری کاملتر از عملکرد سیستم قلبیعروقی ارائه دهد.
این فناوری علاوه بر ثبت مقادیر معمول فشار سیستولی و دیاستولی، قادر است شکل موج کامل جریان خون را نیز نمایش دهد؛ قابلیتی که میتواند در آینده به تشخیص زودهنگام مشکلات قلبی و مدیریت بهتر بیماریهای مزمن کمک کند.