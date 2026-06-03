طراحان داخلی سال‌هاست از یک ترفند ساده استفاده می‌کنند: آوردن طبیعت به داخل خانه. شاید به همین دلیل است که امروزه گیاهان آپارتمانی نه‌تنها یک وسیله تزئینی، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از طراحی فضا محسوب می‌شوند.

خانه‌ای که نفس می‌کشد

تصور کنید اتاقی با مبلمان زیبا، نورپردازی حرفه‌ای و اکسسوری‌های شیک دارید. همه چیز کامل به نظر می‌رسد، اما هنوز چیزی کم است. اغلب آن عنصر گمشده یک گیاه سبز است.

گیاهان به فضا زندگی می‌بخشند. آن‌ها خطوط خشک و سطوح سخت را نرم می‌کنند و حس گرما، آرامش و صمیمیت را به محیط اضافه می‌کنند. به همین دلیل است که بسیاری از طراحان، گیاهان را «لایه نهایی دکوراسیون» می‌دانند؛ همان جزئیاتی که یک خانه را از حالت نمایشگاهی خارج کرده و به فضایی واقعی و دلنشین تبدیل می‌کند.

سبزی که معجزه می‌کند

حتی یک گلدان کوچک می‌تواند تأثیر بزرگی داشته باشد. یک مونسترا بزرگ به‌عنوان نقطه کانونی اتاق عمل می‌کند، سرخس‌های بوستون به فضا حرکت و لطافت می‌دهند و گیاهان آویز مانند گندمی، قفسه‌ها و کتابخانه‌ها را زنده می‌کنند.

در آشپزخانه نیز چند گلدان کوچک ریحان، نعناع یا رزماری علاوه بر زیبایی، عطر دلپذیری ایجاد می‌کنند که حس طراوت را در تمام فضا پخش می‌کند.

زیبایی فراتر از رنگ

یکی از دلایل محبوبیت گیاهان این است که ویژگی‌هایی را وارد فضا می‌کنند که با هیچ وسیله دیگری قابل جایگزینی نیست. آن‌ها علاوه بر رنگ، بافت، فرم، حرکت و حس ارگانیک طبیعت را به خانه می‌آورند.

وجود گیاهان باعث می‌شود فضا چندلایه‌تر، عمیق‌تر و حرفه‌ای‌تر به نظر برسد، بدون اینکه حس شلوغی یا تصنعی ایجاد شود.

آیا گیاهان هوا را هم تصفیه می‌کنند؟

سال‌ها پیش، پژوهش‌های NASA نشان داد برخی گیاهان مانند پیچک انگلیسی، اسپاتی‌فیلوم (Peace Lily) و گیاه گندمی توانایی جذب بخشی از آلاینده‌های هوا را دارند.

البته متخصصان معتقدند برای تأثیر محسوس بر کیفیت هوای خانه به تعداد زیادی گیاه نیاز است، اما نکته مهم‌تر تأثیر روانی آن‌هاست. حضور گیاهان می‌تواند احساس آرامش، شادابی و رضایت بیشتری از محیط زندگی ایجاد کند.

گلدان؛ نیمه پنهان زیبایی

بسیاری از افراد هنگام خرید گیاه تنها به خود گیاه توجه می‌کنند، درحالی‌که انتخاب گلدان نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

گلدان‌های سرامیکی دست‌ساز، سبدهای حصیری، پایه‌های فلزی مینیمال و آویزهای مدرن می‌توانند گیاه را به یک اثر هنری تبدیل کنند. در واقع یک گیاه زیبا در گلدانی مناسب، همان نقشی را در دکوراسیون ایفا می‌کند که یک تابلو هنری یا چراغ دکوراتیو دارد.

بازگشت به طبیعت در عصر مدرن

در روزگاری که بیشتر وقت خود را میان دیوارها، صفحه‌نمایش‌ها و فضاهای مصنوعی سپری می‌کنیم، حضور چند گیاه سبز در خانه بیش از هر زمان دیگری ارزشمند شده است.

گیاهان تنها گوشه‌های خالی خانه را پر نمی‌کنند؛ آن‌ها شخصیت، لطافت و روح زندگی را وارد فضا می‌کنند. شاید به همین دلیل است که این قدیمی‌ترین ترفند دکوراسیون، همچنان یکی از مؤثرترین و محبوب‌ترین روش‌های زیباتر کردن خانه به شمار می‌رود.

منبع همشهری آنلاین

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