داستان شکل‌گیری عدد صفر، مهم‌ترین مفهوم ریاضی جهان، چگونه است؟ با ما همراه شوید تا از کشف لوح K-127 و نقش براهماگوپتا در تعریف این مفهوم حیاتی آگاه شوید.

تاریخچه صفر، این نماد قدرتمند ریاضی، مدت‌هاست ذهن محققان را به خود مشغول کرده است. از تمدن‌های باستانی تا ریاضیات نوین، مفهوم صفر نقشی حیاتی در شکل‌گیری دانش بشری ایفا کرده است.

ریشه‌های باستانی و کاربرد اولیه عدد صفر

سومری‌ها و بابلی‌ها از فضاهای خالی برای نمایش نبود مقدار استفاده می‌کردند. مایایی‌ها نیز حدود ۳۵۰ پس از میلاد، نمادی مشابه را در تقویم‌هایشان به کار می‌بردند. این کاربردهای اولیه، عدد صفر را صرفاً یک جای‌پرکننده می‌دانستند، نه یک مقدار ریاضی مستقل.

در سال ۱۹۳۱، باستان‌شناس فرانسوی ژرژ کوئدس شواهدی از ریشه شرقی عدد ۰ ارائه داد. این شواهد بر پایه کشف لوح سنگی K-127 در معبدی متعلق به قرن هفتم در سامبور کامبوج بود. این لوح، قدیمی‌ترین صفر شناخته‌شده را با تاریخ ۶۸۳ میلادی نشان می‌دهد که دو قرن از نمونه‌های قبلی قدیمی‌تر است. کشف این لوح حاصل سال‌ها جستجوی امیر آتزل بود.

براهماگوپتا و جایگاه حیاتی عدد صفر

براهماگوپتا، ریاضیدان هندی (۵۹۸ تا ۶۶۸ میلادی)، عدد صفر را به عنوان مقداری مستقل تعریف و حدود ۶۵۰ پس از میلاد عملیات حسابی با آن را رسمی نمود. او از نقطه‌هایی برای نشان دادن صفر استفاده می‌کرد. صفر نه تنها مفهوم پوچی را بیان می‌کند، بلکه به عنوان یک جای‌پرکننده حیاتی، سیستم اعداد مبنای ۱۰ ما را کارآمد و قدرتمند ساخته است.

منبع فرادید

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