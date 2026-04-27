تهدیدات ترامپ جدی است؟ / پاسخ به یک سوال مهم درباره ذخیرهسازی نفت
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با درایتی که در میان مسئولان و متولیان صنعت نفت وجود دارد، چرخه این صنعت بهگونهای طراحی شده که نهتنها تابآوری کشور در برابر تهدیدات کاهش نیافته، بلکه بهروزتر نیز شده است.
محمدطلا مظلومی، نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی باتاکید بر تابآوری صنعت نفت ایران در برابر تهدیدات رئیسجمهور آمریکا گفت: ایالات متحده همواره با رویکردهای مبتنی بر فشار و تهدید راهبرد خود را پیش برده است، اما در این مسیر تاکنون به نتیجه مطلوبی دست نیافته است. علت این امر را میتوان در پیشبینیها، تدابیر و تصمیمات راهبردی جمهوری اسلامی ایران، چه در حوزه دفاعی و چه در بخش زیرساختها، جستوجو کرد.
چرخه نفت ایران از تابآوری کافی در برابر تهدیدات رئیسجمهور آمریکا برخوردار است
وی در ادامه اظهار کرد: در حالی که در محاسبات طرف مقابل، فشار بر حوزه نفت، گاز، بنزین و فرآوردههای نفتی میتوانست موجب ایجاد اختلال و استیصال شود، اما بدون ایجاد خلل در روند زندگی مردم و بدون توقف خدمات، فعالیتها بهصورت عادی ادامه یافته است. با درایتی که در میان مسئولان و متولیان صنعت نفت وجود دارد، چرخه این صنعت بهگونهای طراحی شده که نهتنها تابآوری کشور در برابر تهدیدات کاهش نیافته، بلکه بهروزتر نیز شده است. چرخه نفت ایران تهدیدپذیر نیست.
ایران اقدامات موثری در حوزه ذخیرهسازی نفت انجام داده است
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه صنعت نفت ایران از تاب آوری مطلوبی برخوردار است، تصریح کرد: در همین راستا، چه در حوزه ذخیرهسازی و چه در زمینه بهروزرسانی و ارائه خدمات، اقدامات مؤثری صورت گرفته و کشور از دست برتر برخوردار است. بدون تردید، اقدام اخیر رئیسجمهور آمریکا نیز همچون سایر اقدامات، ناکام خواهد ماند. با هوشیاری مردم در صرفهجویی مصرف انرژی و مدیریت مصرف در سطح وزارت نفت، امید میرود کشور از این مقطع نیز با موفقیت عبور کند.
متولیان پایانههای نفتی با شجاعت در میدان هستند
وی در پاسخ به این پرسش که آیا محاصره دریایی اعمالشده علیه ایران میتواند تأثیر چشمگیری بر میزان صادرات نفت داشته باشد، افزود: قطعا این اقدام خبیثانه نمیتواند تاثیر چشمگیری بر میزان صادرات نفت ایران داشته باشد. در اوج این شرایط، نهتنها صادرات نفت متوقف نشد، بلکه افزایش نیز یافت. متولیان پایانههای نفتی با همان روحیه شجاعت و تعهد نیروهای مسلح، در میدان حضور دارند و روند صادرات نفت بهخوبی در حال انجام است.
محاصره دریایی تاثیر جدی در صادرات نفت ایران نداشته است
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین با اقدامات هوشمندانه در حوزه تنگه هرمز، نخستین درآمدهای حاصل از این تدابیر به حساب خزانه واریز شده است که نشاندهنده استمرار جریان صادرات است. هرچند ممکن است موانعی در صادرات نفت وجود داشته باشد، اما عزم و اراده مسئولان جمهوری اسلامی ایران فراتر از آن است که این چالشها بتواند تأثیر جدی بر روند صادرات نفت کشور بگذارد.