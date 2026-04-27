این همه احساس قدرت از کجا آمده است؟

احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت:

شیخ محمدتقی نقدعلی نمایندهٔ خمینی‌شهر اصفهان در مجلس کسانی را که می‌خواهند "میز ذلت‌بار مذاکره" را بچینند، تهدید به "خراب کردن خانه‌هایشان بر سرشان" کرده است!

او تهدید خود را به "نمایندگی از مردم اصفهان و نجف‌آباد‌‌" مطرح کرده است!

قاعدتاً یک مخاطب خارج از دستگاه قدرت، دوست دارد بداند طرفِ تهدیدِ آقای نقدعلی چه فرد یا افرادی هستند. اگر مقصود او افرادی مثل شیخ حسن روحانی و محمدجواد ظریف است، همگان واقفند که تأثیرگذاری آنها در نظام تصمیم‌گیری اگر کمتر از اهالی ابراهیم‌آباد زردوئیه نباشد، بیشتر نیست!

اگر منطورش دکتر مسعود پزشکیان و برخی اطرافیان او در نهاد ریاست جمهوری است که باز همگان می‌دانند که آنها علاقه یا اقتدار لازم برای را برای درگیر کردن خود در این ماجرا ندارند.

اگر منظورش محمدباقر قالیباف و اعضای شورای عالی امنیت ملی است، در آن صورت، یک نمایندهٔ منفرد مجلس این همه نفوذ و قدرت از کجا به دست آورده که روز روشن، رئیس مجلس و سایر تصمیم‌گیران بلندپایهٔ کشور را به خراب کردن خانه بر سرشان تهدید می‌کند؟

این در حالی است که ادعای نمایندگی از جانب مردم اصفهان و نجف‌آباد توسط آقای نقدعلی هم به کسب 36 هزار رأی از جمعیت قریب به چهارصد هزار نفری مردم خمینی‌شهر خلاصه می‌شود!

