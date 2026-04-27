قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای سایپا
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
سهند S
|
1,220,000,000
|
838,588,000
|
سهند E اتوماتیک
|
1,505,000,000
|
1,080,927,000
|
اطلس S
|
1,230,000,000
|
716,270,000
|
اطلس GL
|
1,280,000,000
|
843,295,000
|
اطلس G
|
1,360,000,000
|
889,288,000
|
اطلس اتوماتیک
|
1,570,000,000
|
1,199,400,000
|
ساینا S
|
1,080,000,000
|
722,854,000
|
ساینا دوگانه سوز
|
1,145,000,000
|
808,515,000
|
ساینا اتوماتیک
|
1,300,000,000
|
671,347,000
|
کوییک RS
|
1,080,000,000
|
773,070,000
|
کوییک S
|
1,070,000,000
|
729,644,000
|
کوییک GX
|
1,080,000,000
|
787,192,000
|
کوییک GXR (رینگ فولادی)
|
1,060,000,000
|
797,831,000
|
کوییک GXR
|
1,090,000,000
|
825,911,000
|
شاهین GL
|
1,790,000,000
|
1,119,300,000
|
شاهین G (سانروف)
|
1,930,000,000
|
1,144,900,000
|
شاهین اتوماتیک G
|
2,250,000,000
|
1,267,600,000
|
شاهین اتوماتیک پلاس
|
2,500,000,000
|
1,561,100,000
|
پارس نوآ
|
2,200,000,000
|
1,253,258,000
|
سایپا 151 GX
|
992,000,000
|
به زودی
|
سایپا 151 GX (پاششی)
|
1,005,000,000
|
662,594,000
|
زامیاد اکستند EX
|
1,820,000,000
|
1,444,000,000
|
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)
|
1,780,000,000
|
1,534,000,000
|
کارون
|
2,070,000,000
|
1,550,700,000
|
چانگان EADO برقی
|
2,100,000,000
|
1,552,900,000
|
چانگان CS35 (مونتاژ)
|
3,800,000,000
|
3,304,000,000
|
چانگان CS55
|
5,300,000,000
|
2,343,900,000
|
چانگان CS55 (مونتاژ)
|
4,900,000,000
|
3,792,000,000
|
روئوه ERX5
|
4,300,000,000
|
2,164,000,000
|
سیتروئن C3-XR
|
3,300,000,000
|
1,668,000,000