عقده گشایی مزدک میرزایی و محمد تقوی در تلویزیون اینترنشنال علیه ملی پوشان ایران

روزنامه کیهان نوشت: مزدک میرزایی و محمد تقوی، وطن‌فروشان مزدور این شبکه صهیونیستی، در برنامه اخیر خود با پخش تصاویری از مصاحبه‌های بازیکنان تیم ملی با رسانه ملی، نتوانستند خشم خود را پنهان کنند و با ادبیاتی سخیف، ملی‌پوشان غیرتمند ایران را «مزدور» و «گروگان» نظام نامیدند!

تحلیل‌ها نشان می‌دهد این حجم از لجن‌پراکنی علیه تیم ملی، صرفاً یک ابراز خشم ساده نیست؛ بلکه این شبکه تروریستی در حال زمینه‌سازی برای یک توطئه خطرناک در جام جهانی ۲۰۲۶ است. این مزدوران با التماس به ارباب خود «دونالد ترامپ»، رئیس دولت تروریست آمریکا، عملاً خواستار ایجاد شرایطی برای آسیب زدن، بازداشت یا حتی گروگان گرفتن اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم ملی ایران در خاک آمریکا شده‌اند.

بخش دیگری از عصبانیت این شبکه تروریستی، ناشی از ریزش شدید مخاطبان و شکست در برابر رسانه ملی است. حمله تند این برنامه به «محمدحسین میثاقی» مجری برنامه «فوتبال برتر» و مدیران شبکه سه، به خوبی گویای این واقعیت است که روشنگری‌های رسانه ملی، بساط فریبکاری این شبکه وابسته به موساد را جمع کرده و آن‌ها را در انزوای کامل قرار داده است.

بی‌شک، بازی خطرناک شبکه اینترنشنال و هماهنگی آن‌ها با دولت تندروی ترامپ برای حاشیه‌سازی و تهدید جان و امنیت ملی‌پوشان ایران در مسابقات آتی، هوشیاری مضاعف فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و نهادهای امنیتی را می‌طلبد تا اجازه ندهند خاک آمریکا به قربانگاه حقوق ورزشکاران ایرانی توسط تروریسم رسانه‌ای و دولتی تبدیل شود.