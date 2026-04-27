قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۷ اردیبهشت
ارز
قیمت (ریال)
دلار (صرافی بانک ملی)
1,159,911
دلار (بازار آزاد)
1,564,800
یورو (صرافی بانک ملی)
1,359,759
یورو (بازار آزاد)
1,835,100
درهم امارات
426,340
پوند انگلیس
2,117,900
لیر ترکیه
34,800
فرانک سوئیس
1,995,100
یوان چین
229,100
ین ژاپن
|982,950
وون کره جنوبی
1,059
دلار کانادا
1,146,100
دلار استرالیا
1,118,900
دلار نیوزیلند
920,500
دلار سنگاپور
1,226,200
روپیه هند
16,620
روپیه پاکستان
5,646
دینار عراق
1,197
پوند سوریه
13,544
افغانی
24,386
کرون دانمارک
245,500
کرون سوئد
170,000
کرون نروژ
168,400
ریال عربستان
418,180
ریال قطر
429,673
ریال عمان
4,067,500
دینار کویت
5,106,255
دینار بحرین
4,150,000
رینگیت مالزی
395,200
بات تایلند
48,390
دلار هنگ کنگ
199,800
روبل روسیه
20,790
منات آذربایجان
921,570
درام ارمنستان
4,520
لاری گرجستان
582,700
سوم قرقیزستان
17,920
سامانی تاجیکستان
165,954
منات ترکمنستان
447,400