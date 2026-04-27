قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۷ اردیبهشت

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,564,800

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

1,835,100

درهم امارات

426,340

پوند انگلیس

2,117,900

لیر ترکیه

34,800

فرانک سوئیس

1,995,100

یوان چین

229,100

ین ژاپن

 982,950

وون کره جنوبی

1,059

دلار کانادا

1,146,100

دلار استرالیا

1,118,900

دلار نیوزیلند

920,500

دلار سنگاپور

1,226,200

روپیه هند

16,620

روپیه پاکستان

5,646

دینار عراق

1,197

پوند سوریه

13,544

افغانی

24,386

کرون دانمارک

245,500

کرون سوئد

170,000

کرون نروژ

168,400

ریال عربستان

418,180

ریال قطر

429,673

ریال عمان

4,067,500

دینار کویت

5,106,255

دینار بحرین

4,150,000

رینگیت مالزی

395,200

بات تایلند

48,390

دلار هنگ کنگ

199,800

روبل روسیه

20,790

منات آذربایجان

921,570

درام ارمنستان

4,520

لاری گرجستان

582,700

سوم قرقیزستان

17,920

سامانی تاجیکستان

165,954

منات ترکمنستان

447,400
اخبار مرتبط
قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید