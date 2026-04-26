کدام مواد غذایی بعد از اتمام تاریخ انقضا کشنده است ؟

گاهی اوقات ظاهر و بوی ماده غذایی گول زننده است . به همین دلیل تاریخ انقضا روی بسته ی مواد غذایی درج میشود تا ش ما را در مسیر صحیح راهنمایی و از بیماری پیشگیری کند. از پنیر خامه ای گرفته تا ساندویچ های بسته بندی شده را بهتر است بعد از تاریخ انقضای درج شده روی بستبندی، مصرف نکنید و دور بیندازید.

تخم مرغ

تخم مرغ شانه ای نسبت به محصولاتی مثل سفیده تخم مرغ بسته بندی شده، مهلت مصرف بیشتری دارد. ولی توجه به تاریخ انقضا در هر دوی آن ها مهم است . بنابر این اگر با خود کلنجار میروید که آیا آن سفیده تخم مرغ بسته بندی شده راکه مدت زیادی از خریدش گذشته استفاده کنید یا خیر، ما بشما می گوییم نه، اینکار را نکنید!

اگر تخم مرغ خام را پیش از شکستن بهمدت ۳ تا ۵ هفته درون یخچال نگه داری کنید، مشکلی پیش نمی آید. اما برای محصولات بستبندی شده ی تخم مرغ مانند سفیده خام، بطور متوسط حدود ۳ تا ۵ روز پس از باز شدن آن ها زمان دارید. یک متخصص تغذیه و رژیم غذایی می گوید که اگر این محصولات باز نشده باشند، امکان نگه داری آن ها تا ۱۰ روز هم وجوددارد.

پنیرها

پنیرهای سفت تر مانند چدار یا گودا عمر طولانی تری دارند زیرا نفوذ بهانها برای باکتری ها و کپک ها دشوارتر است . پنیرهای سفت را می توان پس از باز شدن تا شش ماه در یخچال نگه داری کرد.

پنیرهای نرم تر مانند ریکوتا، پنیر خامه ای و پنیر بز بهکپک و باکتری حساسیت بیشتری دارند و باید بعد از مشاهده ی نخستین علامت خراب شدن یا گذشتن تاریخ انقضا دور انداخته شوند. بعنوان یک قاعده کلی پنیرهای نرم تر بعد از باز شدن حدود یک هفته در یخچال دوام می آورند.

چاشنی و سس

بنظر میرسد چاشنی ها و سس ها هیچوقت خراب نخواهند شد؛ ولی اینکه دریک ظرف شیشه ای درون یخچال خنک نگه داری می شوند، بهاین معنی نیست که دور از معرض باکتری ها قراردارند. به محض اینکه درب این مواد غذایی را باز کردید، مهر و موم آن ها در برابر عوامل بیماری زا شکسته می شود و باید آن ها رابه موقع مصرف کنید.

علاوه بر این، ممکن است زمانی که در حال درست کردن ساندویچ برای خودتان هستید، چاقو را درون شیشه سس فرو ببرید، آنرا درون ساندویچ بمالید و دوباره آنرا درون شیشه سس فرو کنید. با اینکار راه عده ای از باکتری ها رابه درون شیشه فراهم می کنید. سس ها و چاشنی ها مستعد رشد باکتری هستند ودر صورتی که در زمان مناسب دور انداخته نشوند، میتوانند ش ما را بیمار کنند.

سالاد سیب زمینی و تخم مرغ

سالاد سیب زمینی و سالاد تخم مرغ هم مانند سس مایونز و خردل حساسیت زیادی بهباکتری دارند. هر بار که چند قاشق سالاد را از درون بسته برمی دارید، باکتری های بیشتری وارد آن می شوند و خطر آلودگی و به دنبال آن بیماری و مسمومیت غذایی را افزایش می دهند.

این نوع سالادها اغلب بهقسمت پشتی یخچال هل داده و فراموش می شوند. این موضوع مدت زمان کافی رابه باکتری ها می دهد تا تکثیر شوند و غذا را فاسد کنند.

آبمیوه طبیعی

آب میوه های طبیعی را نباید به مدت طولانی نگه داری کنید. آبمیوه ی طبیعی بین افرادی که بهفکر تغذیه سالم هستند، محبوبیت زیادی دارد، ولی مهم است که آنرا بعد از خرید، سریع مصرف کنید. بر خلاف آبمیوه های پاکتی فرآوری شده که پاستوریزه می شوند تا باکتری های مضر آن ها از بین برود، آبمیوه های طبیعی پاستوریزه نمیشوند.

همین مسئله باعث میشود بیشتر در معرض آلودگی باکتریایی قرار بگیرند. اگر دوست دارید دچار بیماری نشوید، بهتر است این نوع آبمیوه ها را از مغازه های نزدیک بخود بخرید و آن ها را ظرف ۲۴ تا ۷۲ ساعت مصرف کنید.

گوشت تازه

طبق معمول روی بستبندی های گوشت تازه بجای تاریخ انقضا مهلت فروش درج می شود. مهلت فروش نشان می دهد فروشنده تا چه زمانی اجازه دارد محصول را برای فروش عرضه کند. این نکته یک معنی مهم دارد؛ گوشت تازه را باید بلافاصله پس از خریدن یا خورد یا فریز کرد. فروشنده ها اجازه ندارند گوشت را پس از گذشتن مهلت فروش در قفسه های فروشگاه نگه دارند.

بهمین دلیل در عده ای از فروشگاه ها با نزدیک شدن بهاتمام مهلت فروش، تخفیف بیشتری برای محصولات غذایی درنظر گرفته میشود. تعداد زیادی از گوشت های خام تازه بهسالمونلا، اشریشیا کلای یا سایر انواع باکتری ها آلوده اند. با درنظر گرفتن این نکته، اهمیت پخت گوشت در درجه حرارت مناسب برای محافظت از ما در برابر باکتری ها بهتر درک میشود.

گوشت چرخ کرده

گوشت چرخ کرده باید تا دو روزبعد از خرید خورده یا فریز شود. این نکته در مورد گوشت گاو، گوسفند، مرغ، بوقلمون یا هر نوع دیگری از گوشت چرخ کرده صادق است .

در اثر چرخ کردن، باکتری هایی که ابتدا روی سطح گوشت قرار داشته اند، بهدرون گوشت نفوذ می کنند و خطر ابتلا بهمسمومیت و بیماری های غذایی را افزایش می دهند.

سوسیس و کالباس

تکه های ژامبون تنها حدود ۳ تا ۵ روز عمر می کنند. بنابر این مهم است انها رابه اندازه نیاز بخرید و سریع مصرف کنید. کالباس یا سوسیسی که توسط کارخانه در بستبندی وکیوم شده عرضه میشود، تا پیش از باز کردن بسته، نسبت بهانواع بازی که بهصورت برش خورده بهفروش میرسد، ماندگاری بیشتری دارد.

اما به محض اینکه بسته بندی را باز کردید، بازهم با همان زمان مصرف ۳ تا ۵ روزه طرف هستید. این نوع محصولات مستعد آلودگی بهنوع خاصی از باکتری بنام لیستریا هستند که میتواند در محیط های سرد مانند یخچال و فریزر هم تکثیر شود. پس نگه داری سوسیس و ژامبون در محیط سرد، تضمینی برای سلامت آن ها نیست. اگر این محصولات کمی بو گرفته یا حالت لزج پیدا کرده باشد، باید آن ها را دور ریخت.

ماهی

ماهی هم مانند گوشت حساسیت زیادی بهباکتری دارد و باید یک تا دو روزبعد از خریدن مصرف شود. اگر نمیخواهید ماهی را دراین مدت زمان مصرف کنید، باید آنرا در بستبندی محکم ضد رطوبت یا فویل آلومینیوم قرار دهید و درون فریزر نگه داری کنید.