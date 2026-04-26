پدر اردنی ۳ فرزند خود را به قتل رساند

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی اداره امنیت عمومی اردن اعلام کرد که پلیس «الکرک» توانست مردی را که سه فرزندش را در پی اختلافات خانوادگی به قتل رسانده بود، دستگیر کند.

سخنگوی رسانه‌ای تایید کرد که عامل جنایت در استان الکرک پیدا شده و سلاح مورد استفاده در جنایت، یک چاقو بود که از او کشف و ضبط شده است.

وی خاطرنشان کرد که تحقیقات با او برای ارجاع به دستگاه قضایی انجام خواهد شد.

این جنایت هولناک در استان واقع در جنوب پایتخت اردن، امان، در شرایطی رخ داد که پدر سه فرزندش را در مزرعه‌ای کشت و سپس با ارسال تصاویر اجساد بی‌جان آنها به مادرشان از طریق واتس‌اپ، جنایت خود را مستند کرد.

منابع اعلام کردند که نیروهای امنیتی پیکر کودکان را در حالی که با یک جسم تیز مورد اصابت قرار گرفته بودند یافتند.

انگیزه این جنایت هنوز مشخص نشده است اما چندین تن از ساکنان به اختلافات رو به افزایش میان والدین اشاره کردند.

انتهای پیام/