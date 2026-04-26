اگر قند خونتان مرزی است، دیابت دارید یا فقط می‌خواهید سبک زندگی سالم‌تری داشته باشید، انتخاب نوشیدنی مناسب می‌تواند کمک‌کننده باشد. بعضی نوشیدنی‌ها مثل آب، چای سبز، آب گوجه‌فرنگی و چای سیاه می‌توانند به صورت طبیعی به تنظیم قند خون کمک کنند؛ البته به شرطی که در کنار آن، رژیم غذایی و سبک زندگی سالمی هم داشته باشید.

در ادامه، این چهار نوشیدنی را به زبان ساده و کاربردی مرور می‌کنیم و در انتها هم چند روش مهم غیرخوراکی برای کنترل قند خون را می‌خوانید.

۱. آب؛ ساده‌ترین و مهم‌ترین نوشیدنی برای قند خون

شاید به‌ظاهر خیلی معمولی به نظر برسد، اما آب یکی از بهترین انتخاب‌ها برای کمک به تنظیم قند خون است. نوشیدن آب کافی در طول روز می‌تواند به موارد زیر کمک کند: