اشکنه هم سریع پخته می‌شود، هم مواد اولیه‌اش همیشه در خانه پیدا می‌شود و انتخابی عالی برای روزهای شلوغ یا آخر ماه است.

مواد اولیه

پیاز متوسط ۲ عدد

سیب‌زمینی متوسط ۲ عدد

تخم‌مرغ ۴ عدد

آرد گندم ۲ قاشق غذاخوری

روغن مایع یا کره ۴ قاشق غذاخوری

زردچوبه ۱ قاشق چای‌خوری

نمک و فلفل سیاه به مقدار لازم

آب جوش حدود ۳ لیوان

نعناع یا شنبلیله خشک ۱ قاشق چای‌خوری

طرز تهیه

پیازها را نگینی خرد کرده، با روغن در قابلمه بریز و تفت بده تا طلایی و کاراملی شود.

زردچوبه، نمک، فلفل و آرد را به پیاز اضافه کن و حدود ۱ دقیقه دیگر تفت بده تا بوی خامی آرد گرفته شود.

نعناع یا شنبلیله خشک را در آخر اضافه کن تا عطر دلنشینی بدهد و یک دقیقه دیگر تفت بده.

سپس ۳ لیوان آب جوش بریز، سیب‌زمینی‌های نگینی یا حلقه‌ای خرد شده را اضافه کن و بگذار با حرارت ملایم حدود ۱۵ دقیقه بپزد تا نرم شود.

وقتی سیب‌زمینی‌ها نرم شدند، تخم‌مرغ‌ها را یکی‌یکی روی غذا بشکن و هم بزن تا ببندند.

اگر بافت تکه‌ای دوست نداری، قبل از ریختن تخم‌مرغ‌ها آن‌ها را کمی هم بزن تا در کل اشکنه پخش شوند.

اجازه بده اشکنه حدود ۳۰ دقیقه روی حرارت کم بپزد و جا بیفتد.

زیر حرارت را خاموش کن و برای چاشنی کمی آب لیموی تازه یا آبغوره بریز.

اشکنه را در کاسه یا بشقاب عمیق بریز، کنار نان سنگک و سبزی و پیاز خام سرو کن.

فوت‌وفن‌های طلایی

برای خوش‌عطر شدن، کمی دارچین یا زیره اضافه کن.

اگر بخواهی اشکنه غلیظ‌تر شود، مقدار آب را کمتر بریز یا کمی آرد بیشتر استفاده کن.

تخم‌مرغ‌ها را زیاد هم نزن تا شکل و بافتشان دیده شود (ظاهر سنتی‌تر).

در دستور پخت اصلی برای هر یک نفر یک تخم مرغ اضافه می کنند اما شما می توانید کمتر اضافه کنید.

اگر دوست داشته باشید می توانید کمی رب گوجه فرنگی و گوجه تازه به اشکنه اضافه کنید اما در دستور پخت اصلی رب وجود ندارد.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/