چشم‌ها قسمت مهمی از بدن هستند و سلامتی آنها اهمیت زیادی برای ما دارد. ما می‌توانیم با رعایت مواردی، چشمان خود را سالم نگه داریم و بینایی بهتری داشته باشیم.

در این مطلب به برخی از کارها که باعث آسیب به چشم می شوند اشاره شده است.

خوابیدن با لنز تماسی

هنگام خواب، باکتری‌ها روی لنزتکثیر می‌شوند و می‌توانند به مشکلات جدی مانند زخم قرنیه منجر شوند.

خیره شدن طولانی‌مدت به صفحه‌نمایش بدون استراحت

نگاه کردن طولانی به گوشی یا لپ‌تاپ ازفاصله نزدیک می‌تواند باعث خستگی چشم وحتی افزایش نزدیک‌بینی درافراد جوان شود.

به تعویق انداختن معاینه چشم

معاینه منظم چشم، به‌ویژه برای افراد دارای بیماری‌هایی مانند دیابت، ضروری است. برخی مشکلات مانند آسیب شبکیه ممکن است بدون علامت باشند اما درصورت تشخیص زودهنگام قابل کنترل‌اند.

نادیده گرفتن تغییرات ناگهانی بینایی

دیدن جرقه‌های نور، لکه‌های شناوریا سایه‌ای شبیه پرده روی میدان دید می‌تواند نشانه پارگی یا جداشدگی شبکیه باشد. درچنین مواردی باید فوراً به پزشک مراجعه کرد.

خوابیدن با آرایش چشم

باقی ماندن آرایش روی چشم‌ها می‌تواند باعث عفونت و اختلال در تولید اشک شود. این موضوع به‌ویژه برای کسانی که از لنز استفاده می‌کنند اهمیت بیشتری دارد.

نگاه مستقیم به خورشید

حتی برای چند ثانیه نگاه کردن مستقیم به خورشید، بدون محافظ مناسب، می‌تواند آسیب دایمی به شبکیه وارد کند. درزمان خورشیدگرفتگی، استفاده از عینک‌های مخصوص ضروری است.

سیگاریا ویپ کشیدن

مصرف دخانیات خطر ابتلا به بیماری‌های جدی چشمی، ازجمله آسیب شبکیه وآب‌مروارید را افزایش می‌دهد. همچنین دود می‌تواند باعث خشکی و التهاب چشم شود.

شستن لنز با آب لوله‌کشی

آب معمولی می‌تواند حاوی میکروب‌هایی باشد که منجر به عفونت‌های خطرناک چشم می‌شوند. لنزها باید فقط با محلول مخصوص تمیزونگهداری شوند.

رژیم غذایی نامتعادل

رژیم غذایی پرچرب وپرقندخطر بیماری‌هایی مانند دیابت وفشارخون را افزایش می‌دهد که می‌توانند به آسیب‌های جدی چشمی وحتی نابینایی منجر شوند. داشتن رژیم متعادل و فعالیت بدنی منظم به حفظ سلامت چشم کمک می‌کند.

