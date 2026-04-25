وقتی معروفترین سرود مقاومت دنیا، به نام «ایران» سند میخورد! + فیلم
قطعه “Oh Iran Go” که این روزها در فضای مجازی صدا کرده، فقط یک کلیپ ساده نیست؛ یک سیلی روانی سنگین به سلطه رسانهای غرب است. گروهی که خود را «جبهه مدیترانه» معرفی میکند با بازخوانی ریتم نوستالژیک «بلا چاو»، اینبار به «اقتدار خونسرد» ایران ادای احترام کردهاند. پیام این سرود انگلیسی روشن و کوبنده است: وقتی خوکها و موشها در باتلاقِ خودشان دستوپا میزنند، ایران بدون عجله تماشا میکند تا زمانِ روشن شدن آسمان با موشکها فرا برسد.