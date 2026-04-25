شهید آمال خلیل، خبرنگار شجاع جنوب لبنانی که توسط رژیم اسرائیل ترور شد + فیلم

«آمال خلیل» خبرنگار روزنامه الاخبار از مهمترین خبرنگاران جنوب لبنان و راوی رشادت‌ها و رنج‌های این سرزمین به شمار می‌رفت. خودروی جلوی آمال خلیل عصر دوم اردیبهشت در جنوب لبنان توسط اسرائیل مورد حمله قرار گرفت. او که از این حمله نجات یافته بود به خانه‌ای پناه برد اما رژیم اسرائیل این خانه را با حمله‌ای هوایی هدف قرار داد و آمال به شهادت رسید. اسرائیل در جنگ اخیر بسیاری از خبرنگاران لبنانی را عمدا و به طور مستقیم هدف قرار داد و به شهادت رساند که از جمله آن‌ها «علی شعیب» خبرنگار برجسته تلویزیون المنار و «فاطمه فتونی» خبرنگار جوان تلویزیون المیادین بودند.

اخبار مرتبط
