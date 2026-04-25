شباهت عجیب تصاویر شکست آمریکاییها در طبس و اصفهان
این روزها سالگرد واقعه طبس هست روزی که هیمنه پوشالی استکبار فرو ریخت و همین امر آغاز اضمحلال امپراتوری آمریکا را رقم زد.
عملیات «پنجه عقاب» (Operation Eagle Claw) که در ایران با عنوان «عملیات طبس» یا «طوفان صحرا» شناخته میشود، در اردیبهشتماه سال ۱۳۵۹ بهعنوان یکی از پیچیدهترین و در عین حال پرهزینهترین اقدامات نظامی ایالات متحده آمریکا برای آزادسازی گروگانهای خود در تهران طراحی و اجرا شد؛ عملیاتی که قرار بود نمایش قدرت و توانمندی نظامی آمریکا باشد، اما در نهایت به یکی از نمادهای شکست این کشور در عرصه بینالمللی تبدیل شد.
همچنین در جنگ تحمیلی سوم و بنا بر گفته های سخنگوی قرارگاه نظامی خاتم الانبیا عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان طرح ریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید.
شباهت عجیب تصاویری از ۲ حادثه را با یکدیدیگر ببینید: