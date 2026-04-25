قیمت اجاره آپارتمان ۲ خوابه در شهرک غرب تهران + جدول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
بازار اجاره مسکن در شهرک غرب همچنان یکی از شاخصترین و تعیینکنندهترین بازارهای غرب تهران محسوب میشود؛ بازاری که در آن کیفیت ساخت، موقعیت مکانی ممتاز و سبک زندگی شهری، نقش پررنگتری از متراژ و سن بنا در تعیین سطح قیمتها ایفا میکند.
طبق تازهترین رصدهای میدانی صورت گرفته در بازار مسکن تهران قیمت اجاره مسکن در شهرک غرب به شرح زیر است:
یک واحد ۱۵۰ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۲، با ودیعه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۱۴۰ میلیون تومان عرضه میشود.
همچنین، واحدی ۱۱۵ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴، با ودیعه ۴ میلیارد تومان رهن کامل داده میشود. واحد دیگری، به متراژ ۱۲۰ متر سه خوابه با سال ساخت ۱۳۸۹، با ودیعه ۱ میلیارد تومان و اجاره ماهیانه ۹۰ میلیون تومان در دسترس مستاجران قرار دارد.
یک واحد ۹۲ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۳، نیز در این منطقه با ودیعه ۵۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۷۵ میلیون تومان معامله میشود.