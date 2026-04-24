به زعم آنها اجرای این طرح با توجه به آنکه با هدف تامین نیازهای خوراکی خانواده‌ها به اجرا درآمده،اقدام مثبت و اثرگذاری است و در کوتاه مدت به حفظ قدرت خرید و معیشت خانوارها کمک خواهد کرد، با این وجود در بلند مدت افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم ضروری است.

به گفته فعالان کارگری، طرح کالابرگ برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری باید ادامه یابد اما اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ کافی نیست و شایسته است با افزایش تورم بالا برود،چنانچه رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگو با ایسنا، معتقد است: موضوعاتی نظیر کالابرگ یا اختصاص یارانه زمانی خوب است که همزمان با افزایش تورم پیش برود چون این گونه طرح‌ها مقطعی و موقتی هستند و در بلندمدت باید بر اساس تورم موجود افزایش یابد تا در سفره کارگران و خانوارها اثرگذار باشد.

پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ به دولت ارائه شده و قرار است درباره اجرای مرحله جدید این طرح تا ۱۵ اردیبهشت ماه تصمیم‌گیری شود.

علی اصلانی - فعال حوزه کار نیز کالابرگ را یک مسکن موقتی در شرایط فعلی اقتصاد دانسته می گوید: اجرای این طرح به منظور کمک به بهبود معیشت مردم و کارگران بسیار اثرگذار است و این را از این جهت که ادامه دار خواهد بود، مثبت ارزیابی می کنم، منتها باید توجه داشت که کالابرگ یک مسکن موقتی است تا خانوارها از اثرات حذف ارز ترجیحی تا حدودی در امان بمانند.

وی نیز تأکید دارد که شارژ کالابرگ باید متناسب با قیمت‌های بازار و تورم افزایش یابد.

پیشتر مشاور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در یک گفت وگوی تلویزیونی هرگونه تغییر اعتبار کالابرگ و افزایش مبلغ یک میلیون تومان را منوط به تصمیم‌گیری دولت برای سال آینده دانسته و گفته بود تا پایان فروردین ماه سال آینده هیچ‌گونه افزایشی نخواهیم داشت ولی برای سال ۱۴۰۵ اگر دولت بر اساس گزارش‌ها، معیارها و شاخص‌های اقتصادی موجود تصمیم بگیرد، حتما در ابتدای سال از طریق دولت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وزیر کار:رئیس‌جمهور دستور داده با توجه به تغییرات نرخ ارز،مبلغ کالابرگ مورد بازنگری قرار گیرد.

در همین راستا وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر از بررسی افزایش اعتبار کالابرگ با توجه به تغییرات نرخ ارز خبر داد و گفت:پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ به دولت ارائه شده و قرار است درباره اجرای مرحله جدید این طرح تا ۱۵ اردیبهشت ماه تصمیم‌گیری شود.

وی با حضور در برنامه تلویزیونی"من ایرانم" با اشاره به سیاست دولت برای حمایت از معیشت خانوارها اعلام کرد:افزایش اعتبار کالابرگ بر اساس مصوبه و آیین‌نامه مربوطه در حال بررسی است و رئیس‌جمهور نیز دستور داده با توجه به تغییرات نرخ ارز، مبلغ این حمایت مورد بازنگری قرار گیرد.

در لایحه بودجه امسال رقم ۹۹۶ همت به کالابرگ اختصاص یافته و این طرح فعلا با واریز همان رقم یک میلیون تومان برای هر نفر ادامه خواهد یافت.

آنطور که وزیر تعاون گفته مجلس نیز با تأکید بر تأمین حداقل نیاز غذایی مردم، از سیاست‌هایی حمایت می‌کند که دسترسی خانوارها به سبدی معادل حدود ۲۱۰۰ کالری در روز را تضمین کند.

میدری البته کمی پیشتر در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس این اطمینان را داده بود که برنامه‌های مربوط به توزیع کالابرگ الکترونیکی کما فی‌السابق و حتی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

در راستای اظهارات وزیر کار،یعقوب اندایش -معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به تازگی از ادامه طرح کالابرگ خبر داد و گفت که کالابرگ در سال جاری ادامه خواهد داشت و در بودجه امسال رقم ۹۹۶ همت به کالابرگ اختصاص یافته که فعلا با همان رقم یک میلیون تومان برای هر نفر ادامه خواهد یافت.

وزارت رفاه با وجود اعتبار پیش بینی شده در بودجه درخواست افزایش مبلغ کالابرگ را به دولت داده است.

وی درعین حال تاکید کرد که وزارت رفاه با وجود اعتبار پیش بینی شده در بودجه درخواستی را برای افزایش این رقم به دولت داده است؛موضوعی که در صورت به تصویب رسیدن آن در هیأت دولت می تواند مبلغ کالابرگ را افزایش داده و دسترسی و سهولت بیشتر خانوارها به اقلام کالابرگ را فراهم کند.

به گفته معاون وزیر رفاه، ماده ۳ آیین نامه تضمین امنیت غذایی مصوب دی ماه سال آینده به صراحت اعلام کرده است که دولت با توجه به تورم سبد باید رقم کالابرگ را افزایش دهد.

براساس ماده ۳ آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوب ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ هیات وزیران،افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای موضوع این آیین‌نامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد؛ بنابراین اگر قیمت‌های اقلام کالابرگ در این دوره افزایش پیدا کند،دولت خود را موظف می‌داند میزان اعتبار کالابرگ در دوره بعد را افزایش دهد.