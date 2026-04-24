کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی در ۴۱ سالگی هم همانند سال‌های زیادی از دوران حرفه‌ای‌اش فرم بدنی فوق‌العاده‌ای دارد و همه می‌دانند او در زمینه تناسب اندام و سلامتی وسواس داشته تا طول عمر ورزشی‌اش هم افزایش یابد.

او پیش‌تر از اتاق کرایوتراپی و همچنین درمان با اکسیژن پرفشار (هایپرباریک) استفاده کرده تا سطح عملکرد بالای خود را حفظ کند.

رونالدو همچنین مخالفتش با کوکاکولا را علنی کرده و در یورو ۲۰۲۰ با برداشتن دو بطری این نوشیدنی از روی میز کنفرانس خبری، خبرساز شد.

کاپیتان فعلی تیم النصر عربستان پیش‌تر درباره رژیم غذایی سخت‌گیرانه‌اش در اولدترافورد صحبت کرده بود و حالا سرآشپز سابقش، جورجو بارونه جزئیات غذاهایی که این مهاجم مصرف می‌کند را توضیح داده است.

بارونه در این باره گفت: «رژیم غذایی کریستیانو رونالدو متعادل است. او از همه چیز کمی می‌خورد، اما همیشه سالم. برای صبحانه، آووکادو همراه با قهوه و تخم‌مرغ می‌خورد، بدون شکر. کاملاً بدون شکر. ناهار می‌تواند مرغ، ماهی و همیشه سبزیجات باشد. اگر به کربوهیدرات نیاز داشته باشد، آن را از طریق سبزیجات تأمین می‌کند، بنابراین به غذاهای تهیه‌شده با آرد نیاز ندارد؛ مثل پاستا، نان و موارد مشابه. شب‌ها غذاهای سبک می‌خورد، معمولاً ماهی یا گوشت به شکل فیله، که همیشه با سبزیجات همراه است.»

بارونه گفت رونالدو از شیر اجتناب می‌کند، چون به اعتقاد او «برای انسان‌ها طبیعی نیست» و جایگزین‌های لبنی گزینه بهتری هستند. او افزود: «هیچ شیری. انسان‌ها تنها موجوداتی هستند که شیر حیوانات دیگر را می‌نوشند. هیچ حیوانی بعد از سه‌ماهگی شیر نمی‌نوشد. گوساله‌ها هم بعد از سه‌ماهگی شیر نمی‌نوشند. حیوانات شیر سایر حیوانات را مصرف نمی‌کنند. چنین چیزی در طبیعت وجود ندارد. فقط انسان‌ها هستند که تا ۳۰، ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ سالگی به نوشیدن شیر ادامه می‌دهند و به نظر من این اشتباه است. ما مانند سگ‌ها، گرگ‌ها، گاوها و الاغ‌ها از مادر خود شیر می‌خوریم که طبیعی است، اما بعد از نوزادی دیگر طبیعی نیست و برخلاف طبیعت است.

با این حال، ارلینگ هالند ستاره منچسترسیتی ممکن است با این نظر موافق نباشد، زیرا او از مزایای نوشیدن شیر خام در رژیم غذایی‌اش صحبت کرده است. او همچنین ترجیح می‌دهد استیک و اندام‌های داخلی مانند جگر و قلب مصرف کند. بارونه گفت: «من با خوردن اندام‌های داخلی موافقم. جگر، قلب و مغز همگی غذاهای سالمی هستند و نوعی سوپرفود محسوب می‌شوند.»