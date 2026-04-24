قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1777176
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: جمعه ۴ اردیبهشت

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

171,993,000

طلای 18 عیار / 740

169,700,000

طلای ۲۴ عیار

229,322,000

طلای دست دوم

169,699,850

آبشده کمتر از کیلو

746,040,000

مثقال طلا

744,970,000
انس طلا

4,698.19

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,765,100,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,716,100,000

نیم سکه تک فروشی

944,000,000

ربع سکه تک فروشی

533,000,000

سکه گرمی تک فروشی

272,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,710,000,000

نیم سکه (قبل 86)

870,000,000

ربع سکه (قبل 86)

460,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

29,740,000

حباب سکه بهار آزادی

15,210,000

حباب نیم سکه

77,630,000

حباب ربع سکه

98,790,000

حباب سکه گرمی

57,900,000
