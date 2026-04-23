اباذر پارسی اظهار داشت: معمولا رسوبات چربی در کبد، به صورت طبیعی حدود ۵ الی ۱۰ درصد است و اگر رسوبات بیشتر از این مقدار باشد، اصطلاحا به آن کبد چرب گفته می‌شود؛ پیش‌بینی می‌شود که حدود ۳۰ درصد افراد به این بیماری مبتلا هستند.

وی در توضیح علائم کبد چرب، افزود: در واقع کبد چرب هیچگونه علامتی ندارد و این بی‌علامتی اصلی‌ترین علامت این بیماری به شمار می‌رود؛ خستگی، ضعف و در بعضی از مواقع لکه‌های پوستی و تیره شدن رنگ پوست می‌توانند جزو علائم این بیماری باشند.

پارسی، چاقی را اولین علت ابتلا به کبد چرب دانست و گفت: در مورد کبد چرب غیرالکلی، چاقی، اضافه وزن و عدم فعالیت فیزیکی مناسب، همچنین بیماری‌هایی مانند دیابت و هایپوتیروئیدی یا کم‌کاری تیروئید می‌توانند از علل آن باشند.

این فوق‌تخصص گوارش و کبد ادامه داد: بعضی از افراد تصور می‌کنند که فقط در افراد چاق این حالات و علائم رخ می‌دهد، این در حالی است که حتی افراد لاغر هم می‌توانند به این بیماری مبتلا شوند.

پارسی در تشریح بیماری کبد چرب بیان کرد: روند بیماری چندین مرحله دارد که در گام اول رسوبات در کبد تجمع پیدا کرده و در مرحله بعدی التهاب کبد ایجاد می‌شود؛ با پیشرفت بیماری، کبد وارد فاز فیبروز شده و نهایتا به سیروز می‌رسد. اگر مرحله سیروز کبدی نیز به درستی کنترل نشود، می‌تواند از سیروز جبران‌شده به سیروز غیر جبران‌شده تبدیل شود که عوارض زیادی برای بیمار دارد و نهایتا می‌تواند منجر به سرطان کبد گردد.

وی تاکید کرد: با تشخیص به‌موقع این بیماری، می‌توان از بار درمانی و هزینه‌هایی که به جامعه و فرد تحمیل می‌شود، پیشگیری کرد و خطر بیماری‌های کبدی و سرطان‌های کبد را نیز کاهش داد.

پارسی در مورد تشخیص بیماری کبد چرب خاطرنشان کرد: معمولا تشخیص این بیماری با دریافت شرح‌حال از بیمار و همچنین یافته‌های سونوگرافی و یافته‌های آزمایشگاهی صورت می‌گیرد ولی روش قطعی تشخیص بیماری، بیوپسی کبد یا نمونه‌برداری است که یک روش تهاجمی به شمار می‌رود. البته در حال حاضر برای درمان از روش‌هایی غیرتهاجمی نظیر الستوگرافی کبد استفاده می‌شود.

این فوق‌تخصص گوارش و کبد، قدم اصلی در درمان این بیماری را کاهش وزن دانست و توصیه کرد: افراد باید حدود ۵ تا ۱۰ درصد کاهش وزن داشته باشند؛ کنترل قند خون و چربی خون نیز به درمان این بیماری کمک می‌کنند.

پارسی افزود: افراد مبتلا به کبد چرب باید فعالیت‌های فیزیکی‌ خود را بیشتر کنند، حداقل ۵ بار در هفته و هر بار ۳۰ دقیقه فعالیت هوازی داشته باشند. علاوه‌ بر فعالیت فیزیکی، داشتن رژیم غذایی مناسب نیز حائز اهمیت است؛ مصرف کنترل شده کربوهیدرات‌ها، قندها و چربی‌ها تحت نظر یک متخصص تغذیه توصیه می‌شود.

