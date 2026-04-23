قیمت خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
وانت آریسان
|
1,400,000,000
|
960,413,000
|
سورن پلاس (XU7P)
|
1,449,000,000
|
1,146,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|
1,710,000,000
|
1,203,600,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|
1,730,000,000
|
1,250,100,000
|
دنا پلاس بورسی
|
1,730,000,000
|
1,293,300,000
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|
1,915,000,000
|
1,349,800,000
|
دنا پلاس MT6
|
1,940,000,000
|
1,385,200,000
|
دنا پلاس اتوماتیک
|
2,360,000,000
|
1,729,800,000
|
پژو 207 موتور TU3
|
1,580,000,000
|
1,071,000,000
|
پژو 207 دندهای (هیدرولیک)
|
1,780,000,000
|
1,152,800,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|
1,960,000,000
|
1,194,600,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما
|
1,990,000,000
|
1,229,500,000
|
پژو 207 اتوماتیک
|
2,200,000,000
|
1,401,600,000
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|
2,370,000,000
|
1,444,100,000
|
راناپلاس
|
1,550,000,000
|
1,157,600,000
|
تارا دستی V1
|
1,860,000,000
|
1,379,800,000
|
تارا اتوماتیک V4
|
2,260,000,000
|
1,687,000,000
|
تارا اتوماتیک (توربو)
|
2,600,000,000
|
1,856,000,000
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|
3,350,000,000
|
توقف فروش
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|
3,950,000,000
|
3,065,500,000
|
هایما 8 اس ( 8S )
|
4,350,000,000
|
3,377,000,000
|
هایما 7X
|
3,850,000,000
|
3,710,000,000
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|
5,350,000,000
|
4,960,000,000
|
ری را
|
3,270,000,000
|
2,131,900,000