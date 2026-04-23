۳ اردیبهشت در تقویم ایرانی روز شیخ بهایی دانشمند و ریاضیدان ایرانی قرن دهم و یازدهم هجری قمری است
شیخ بهایی کیست؟
محمد بن عزالدین حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی متخلص به بهایی و معروف به شیخ بهایی از عالمان عصر صفویه همهچیزدان، حکیم، علامه فقیه، عارف، منجم / ستارهشناس، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار سده ۱۰ و ۱۱ هجری است که، در حدود ۹۰ کتاب و رساله از او در سیاست، حدیث، ریاضی، اخلاق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی، هنر و فیزیک بر جای ماندهاست. شیخ بهایی در ۱۷ محرم سال ۹۵۳ ق در بعلبک (از شهرهای لبنان) به دنیا آمد. او زمانی که سیزده سال داشت، همراه با پدرش به ایران مهاجرت کرد. هرچند در برخی منابع، سن او را در زمان مهاجرت هفت سال اعلام کردهاند. شیخ بهایی در اصفهان از دنیا رفت؛ اما مزار او در شهر مشهد قرار دارد.
تاریخچه روز معماری در ایران
در سال ۱۳۸۳ انجمن مفاخر معماری ایران مراسمی را در روز ۳ اردیبهشت مصادف با سالروز تولد شیخ بهایی برپا کرد و پیشنهاد کرد تا این روز به نام روز معماری شناختهشود. سال ۱۳۸۵ همزمان با درگذشت سید هادی میرمیران در روز ۲۹ فروردین که خود از پیشنهاد دهندگان تعیین روزی به نام روز معمار بود بنا شد تا در روز ۳ اردیبهشت مراسمی برای اعطای جایزه میرمیران برگزار شود. نخستین دوره اعطای این جایزه از سال ۱۳۸۶ برگزار شد. سال ۲۰۰۹ از سوی یونسکو به نام سال بزرگداشت شیخ بهایی نامگذاری شد و از این سال (۱۳۸۸) روز ۳ اردیبهشت بهطور نیمه رسمی به عنوان روز معماری در ایران پذیرفتهشده ولی در تقویم رسمی ایران این روز با عنوان روز کارآفرینی درج شده است. در حال حاضر در ایران دو روز معمار متداول بوده، هر ساله در این روز در کنار روز جهانی معماری، مراسم و همایشهایی در رابطه با معماری یا بزرگداشت معماران در مجامع فرهنگی و هنری و علمی ایران برگزار میشود.