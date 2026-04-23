ناسا روی ماه آتش روشن میکند
ناسا در طرحی تازه قصد دارد رفتار آتش را روی سطح ماه آزمایش کند؛ اقدامی که میتواند برای ساخت پایگاههای انسانی و سفرهای طولانیمدت به ماه حیاتی باشد.
شاید روشن کردن آتش روی ماه عجیب به نظر برسد، اما برای دانشمندان ناسا این موضوع یک نگرانی جدی است. اگر قرار باشد انسانها در سالهای آینده بهطور دائم روی ماه زندگی کنند، باید بدانند آتش در آن محیط چگونه رفتار میکند و چطور میتوان از حوادث خطرناک جلوگیری کرد.
به گزارش ساینسآلرت، ناسا اعلام کرده در مأموریتی جدید، آزمایشی به نام «اشتعالپذیری مواد روی ماه» را به ماه خواهد فرستاد تا میزان اشتعالپذیری مواد مختلف را در شرایط واقعی سطح ماه بررسی کند.
نگرانی درباره آتشسوزی در فضا موضوع تازهای نیست. در مأموریتهای فضایی، آتش یکی از بزرگترین تهدیدها برای جان فضانوردان و تجهیزات به شمار میرود. در محیط بسته فضاپیما یا پایگاه فضایی، حتی یک شعله کوچک میتواند به سرعت به بحران تبدیل شود.
اما مشکل اصلی این است که آتش روی ماه مانند زمین رفتار نمیکند. روی زمین، گرما باعث بالا رفتن گازهای داغ میشود و هوای تازه و اکسیژن به پایین شعله میرسد. این جریان طبیعی هوا گاهی حتی میتواند شعله را خاموش کند. اما روی ماه، به دلیل گرانش بسیار کمتر، این روند بسیار کندتر رخ میدهد.
به همین دلیل، موادی که شاید روی زمین بهسختی آتش بگیرند، ممکن است روی ماه مدت بیشتری بسوزند. این موضوع برای آینده سکونت انسان روی ماه اهمیت زیادی دارد، زیرا قرار است در سالهای آینده زیستگاهها، تجهیزات و سامانههای مختلفی در آنجا ساخته شود.
ناسا تاکنون از استانداردهای زمینی برای سنجش مقاومت مواد در برابر آتش استفاده میکرده است، اما دانشمندان میگویند این آزمایشها برای محیطهای فضایی کافی نیست. تجربههای قبلی در ایستگاه فضایی بینالمللی هم نشان داده شعله در بیوزنی شکل کروی پیدا میکند و رفتاری متفاوت دارد.
در گذشته ناسا مجموعه آزمایشهایی با نام Saffire انجام داد که در آن مواد مختلف در کپسولهای باری بدون سرنشین سوزانده شدند. نتایج نشان داد آتش در فضا میتواند غیرقابل پیشبینیتر از انتظار باشد.
اکنون آزمایش FM۲ قرار است این بررسیها را یک گام جلوتر ببرد. در این مأموریت، یک محفظه بسته و ایمن به سطح ماه فرستاده میشود که در آن چهار نمونه سوخت جامد سوزانده خواهد شد. دوربینها، حسگرهای اکسیژن و تجهیزات اندازهگیری حرارت، رفتار شعله را بهصورت لحظهای ثبت میکنند.
مزیت مهم این آزمایش، مدت زمان آن است. در آزمایشهای قبلی، دانشمندان فقط چند ثانیه فرصت داشتند رفتار آتش را در شرایط کمگرانش بررسی کنند، اما این بار چند دقیقه داده واقعی از سطح ماه جمعآوری خواهد شد.
نتایج این پروژه میتواند به طراحی ایمنتر لباسهای فضایی، زیستگاههای قمری، کابلها، دیوارها و تجهیزات آینده کمک کند. به بیان ساده، ناسا میخواهد پیش از آنکه انسانها دوباره به ماه برگردند، مطمئن شود یک جرقه کوچک به فاجعهای بزرگ تبدیل نخواهد شد.