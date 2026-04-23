فال حافظ متولدین هر ماه - پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
فروردین
فروردین ماهی عزیز... در زمان حال زندگی کن و غصه گذشتهها را نخور. اتفاقی است که افتاده و تو دیگر نمیتوانی وضعیت را به حالت قبل برگردانی، پس بهتر است در صدد جبران آن باشی. نگران نباش تو در این قضیه بیگناه هستی و در آخر رهایی مییابی. با صبر و شکیبایی همه رنجها و حسرتها را میتوان از بین برد. کینه و کدورت را به دل راه مده و با صفای دل به آن جواب بده.
اردیبهشت
اردیبهشت ماهی عزیز... در زندگیات تغییرات عظیمی را به وجود میآوری که این تغییرات هم مادی است و هم معنوی. به زودی از جایی به جایی نقل مکان خواهی کرد. جابجایی سخت است ولی نتیجه آن آسایش توست. افکار و آرزوهایی را که در سر داری عملی کن که از این زمان به بعد همه چیز خوش خواهد شد. مال و ثروتی بدست میآوری ولی در عین حال کسی از دستت خواهد رفت چرا که در انجام نذرهایت کوتاهی کردهای.
خرداد
خرداد ماهی عزیز... سعادت و خوشبختی مانند هلال ماه نو به آسمان زندگیات خواهد آمد و برکات خداوند نازل میشود، فقط بدان کسی میتواند به مراد دلش رسد که در راه رسیدن به آن فداکاری و از خود گذشتگی کند. دست از ریاکاری و فریب مردم بردار که عاقبت خوشی نخواهی داشت. بنده مخلص خداوند در کارها به هرچه بخواهد میرسد. اگر معاملهای در پیش داری آن را انجام بده و به حرفهای دیگران اهمیت نده.
تیر
تیر ماهی عزیز... غم و غصه خاطر تو را آزرده است، دشمنان و افراد حسود به تو طعنه میزنند و روزگار بر تو سخت گرفته است. این تقدیر و صلاح الهی بوده که وضعیت به این صورت است. همیشه در زندگی و اتفاقاتی که پیش میآید حکمت و رازهایی وجود دارد که ما از آنها بیخبر هستیم، بنابراین از ناملایمات و رنجش روزگار آزرده خاطر مشو و آنها را بپذیر. با صبر و شکیبایی حتی میتوانی دشمنانت را به دوستانت تبدیل کنی.
مرداد
مرداد ماهی عزیز... مدت زمان زیادی در انتظار آمدن کسی بودی تا بیاید و زندگی تو را سر و سامان و نظم دهد تا آنجا که جان و دلت غمگین شده است، او به زودی به سلامتی میرسد اما تلاش برای تغییر و تحول باید از جانب خودت باشد. اگر این روزها نیت تغییر و تحول مثبت در زندگیات را در سر داری، هرچه سریعتر دست به کار شو. اکنون زمان عمل کردن در راستای رسیدن به مراد است. در دوستی با دیگران صادق باش. با آنان مهربان باش تا بتوانی در وقت سختی از وجودشان بهره ببری. برای رسیدن به آرزوها باید سعی و تلاش کنی و رنج و مشکلات را تحمل نمایی. به خداوند توکل داشته باش. به زودی به مقام بالایی دست خواهی یافت.
شهریور
شهریور ماهی عزیز... دنیا آنقدر بیارزش است که نبایستی به خاطر آن خود را به رنج و زحمت بیندازی و خدای ناکرده حق دیگران را ضایع کنی. فریب ظواهر روزگار را مخور و دست از رؤیاپردازی بردار. اسرار خود را با هر کسی در میان نگذار. باید به چیزهای خوب دنیا بیشتر توجه کنی و احساس خستگی را از خودت دور کنی. تا این حد به امور زندگی ارزش دادن صحیح نیست. در زندگی به فکر تکامل روحی خود باش. ثروت و امکانات مادی این دنیا همه وسیله هستند؛ تو باید به یک هدف والا بیندیشی و هدفت آرامش روحی و روانی باشد، تنها در اینصورت از زندگی لذت خواهی برد.
مهر
مهر ماهی عزیز... فکر و خیالی همه ذهن تو را انباشته و خواب و خوراک را از تو گرفته است، گاهی در خود فرو میروی در حالیکه درونت آشوب است و گاهی اشک میریزی. اتفاقاتی را که پیش میآید به فال نیک بگیر، اندوه و غمی که در دل داری خارج خواهد شد و عاقبت به خوشی و سعادت میرسی. نکته در اینجاست که هیچکس با خیالبافی کردن به جایی نرسیده است. قدر لحظههای عمر را بدان، واقعبین باش و با حقایق زندگی روبرو شو. با تحمل ناراحتیهای امروز، قدر سعادت فردا را بهتر میشناسی. تو در بین اطرافیانت محبوبیت داری و سخنان تو برایشان دلنشین است، با دوستانت صادق باش و برایشان فداکاری نما.
آبان
آبان ماهی عزیز... اندوه این دنیا بیپایان است و تنها راه چاره برای مقابله با آن بیاعتنایی و سخت نگرفتن اتفاقات پیشآمده است. مصلحت آن است که موقعیت فعلی خودت را تثبیت کنی زیرا زمان مناسب برای تغییر هنوز فرا نرسیده است. بهتر است در مورد کاری که شروع کردهای فکر کنی. با مشورت و اندیشه بیشتر میتوانی به نتیجه بهتری دست یابی. گاهی دنبال اهل دلی هستی اما نمییابی؛ اگر اطراف خودت را از انسانهای خیرخواه خالی دیدی، دست به زانوی خودت بگیر و بلند شو. برخی کارها هیچ نفعی که ندارند هیچ، باعث میشوند عمر و وقت خودت را هم تلف کنی، پس بیهوده به خاطر کاری که حاصلی ندارد، خود را به دردسر مینداز.
آذر
آذر ماهی عزیز... از مدتها پیش با خودت قول و قرار گذاشتهای که در صورت بهبود اوضاع، تغییراتی در شیوه زندگیات ایجاد کنی. هرگاه از مشکلات و سختیهای زندگی رهایی یافتی، بهتر است که از آنها درس و تجربه گرفته و در فعالیتهای بعدی از تجارب خودت استفاده کنی. بیگدار به آب زدن کار عاقلانه نیست، در کارها زود تصمیم نگیر و عاقبتاندیش باش. مشورت با بزرگان و دانایان را فراموش مکن و از آنها کمک بگیر. از دوستانت سراغ بگیر و احوالشان را جویا بشو، اگر از آنها دلخوری، به غریبهها شکایت نکن.
دی
دی ماهی عزیز... تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه دلخواه به کار گرفتهای و حتی تمامی راههای مختلف را نیز امتحان کردهای ولی کاری از پیش نبردهای. ناامید و مأیوس مباش. دوباره سعی کن. حتی اگر دوباره شکست خوردی جای نگرانی نیست؛ دنیا که به آخر نمیرسد، گرد و خاک لباست را بتکان و دوباره برخیز. مرد را برای نبرد با سختیها آفریدهاند و پیروزی، میوه شیرین هر تلاش و کوشش است.
بهمن
بهمن ماهی عزیز... حاجتی در دل داری و در آرزوی دست یافتن به آن هستی؛ برای برطرف شدن مشکلات و گشایش در کارهایت از دوستان نزدیک خودت کمک بگیر، هرچند که میترسی آنها دست رد به سینه تو بزنند. اخلاق و رفتار پسندیده اعتبار تو را صد چندان نموده است. از شر شیطان به خدا پناه ببر که راه پیشرفت برایت باز است. تعلل جایز نیست؛ بسمالله بگو و در مسیر آینده قدم بگذار و از یاد خدا غافل مشو. با انجام کارهای خیر، آبی بر روی نامه اعمال خود بریز تا گناهان آن پاک شوند.
اسفند
اسفند ماهی عزیز... در میان مردم و اطرافیانت از محبوبیت بالایی برخوردار هستی و در جای دیگری همه منتظر ورودت هستند. در زندگی به کمال خواهی رسید اگر در مسیر درست و تکاملی آن قرار بگیری. بخت با توست، خوشحال باش و خدا را شکر کن که جور و جفا از بین رفته و جای آن مهر و وفا آمده است. نامت پرآوازه میشود. بیشتر با خدا باش و نماز شب بخوان تا راهت را گم نکنی. ثابتقدم بودن و استواری لازمه زندگی است و بایستی آن را در خودت تقویت کنی. اگر غریبی از تو کمک خواست، او را دریاب.