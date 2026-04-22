سایر رسانه‌ها ۰۲ / ۰۲ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۰:۱۴

از بله‌قربان‌گویی حُکام عرب به آمریکا تا ایستادگی ایران به‌عنوان یک قدرت اسلامی در برابر آمریکا + فیلم

«عبدالباری عطوان» نویسنده و تحلیلگر سیاسی: ایران واقعا در گفته‌ها و تهدیدهای خود موفق بود؛ وقتی که این جنگ 40 روز طول کشید و ترامپ کسی بود که درخواست آتش‌بس کرد. مشکل ترامپ و مشکل آمریکا این است که فکر می‌کنند ایرانی‌ها مثل عربها هستند فلانی، باید ۵ تریلیون دلار بدهی؛ بدهد، باید در خاک‌تان پایگاه آمریکایی ایجاد کنیم، بگوید چشم، به فرمان تو! اما نه، حالا یک قدرت اسلامیِ ایرانی آمده که به آمریکایی‌ها می‌گوید: نمی‌توانید اوامر خود را بر ما تحمیل کنید.