نماینده سابق کنگره: مذاکره احمق ترین های دنیا با حرفه ای ترین های خاورمیانه + فیلم
نماینده سابق جمهوریخواه کنگره گفت: دو نفر از احمقترین آدمها در دنیا درمقابل افرادی از خاورمیانه مذاکره میکنند که به خاطر مهارتشان در مذاکره معروفند.
آدام کیزینبرگ: دو نفر از احمقترین آدمها در دنیا درمقابل افرادی از خاورمیانه مذاکره میکنند که به خاطر مهارتشان در مذاکره معروفند. عواقب اتفاقاتی که امروز میافتد برای من و خانوادهام طولانی مدت بود در حالی که تو دوسال و نیم دیگر از اینجا خارج میشوی. هربار که تهدید میکنی و عمل نمیکنی، آمریکا ضعیفتر میشود.
