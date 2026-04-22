هشدار؛ مصرف خودسرانه دارو برای کنترل آلرژی، ممنوع!
یک فوق تخصص بیماریهای ریوی به افراد توصیه کرد از مصرف خودسرانه دارو برای کنترل آلرژی خودداری کنند.
دکتر علی معینی با اشاره به افزایش شیوع آلرژی بین افراد در برخی فصول از جمله فصل بهار و اواخر پاییز، گفت: آلرژی یا حساسیت به واکنش بیش از حد سیستم ایمنی به برخی از مواد خارج از بدن که از آنها به عنوان آلرژن یاد میکنیم گفته میشود. این مواد در محیط پیرامون ما هستند و گرده گیاهان، گرد و غبار موجود در هوا، برخی از مواد غذایی، موی برخی از حیوانات از جمله سگ و گربه و ... از مهمترین آلرژنها به شمار میروند.
وی ادامه داد: استنشاق مواد آلرژیزا و حتی در برخی از موارد تماس پوست دست و یا چشم افراد با این مواد میتواند منجر به واکنشهای آلرژیک در بدن شود.
این فوق تخصص ریه با بیان اینکه سیستم ایمنی بدن افراد در مواجهه با ماده آلرژن فعال شده و واکنش بیش از حد معمول ایجاد میکند، یادآور شد: علائم آلرژی در افراد میتواند خفیف تا خیلی شدید باشد.
معینی آبریزش بینی، خارش پوست، قرمزی چشم، کهیر، مشکلات تنفسی و ... را از مهمترین علائم آلرژی برشمرد و اظهار کرد: در برخی موارد که علائم خفیف باشد تا حدودی برای فرد قابل تحمل است، اما در موارد واکنشهای شدید، حتما نیاز به پزشک وجود دارد.
آلرژی و بیماریهای تنفسی چه فرقی دارد؟
وی در ادامه به تفاوت علائم آلرژی و بیماریهای تنفسی اشاره و اظهار کرد: اولین تفاوت بین آلرژی و بیماریهای دستگاه تنفسی عامل ایجاد واکنش در بدن است. درآلرژی مواد آلرژن که گاهی مضر هم نیستند در بدن فرد واکنش ایجاد میکند، اما در بیماریهای دستگاه تنفس میکروب شامل ویروس یا باکتری باعث ایجاد علائم در بدن فرد میشود. باکتری معمولا خود را به صورت ذاتالریه نشان میدهد و ویروسها نیز ممعمولا به شکل سرماخوردگی و یا در موارد شدیدتر آنفلوآنزا بروز میکنند.
این فوق تخصص بیماریهای ریه با بیان اینکه علائم آلرژی معمولا شامل آبریزش بینی، خارش و قرمزی چشم و آبریزش است، خاطرنشان کرد: در عفونتهای تنفسی گاهی تب، گلودرد و بدن درد را نیز شاهد هستیم. به علاوه ترشحات مخاط در آلرژی معمولا بدون رنگ و شفاف است، اما در بیماریهای عفونی این ترشحات ممکن است تیره و دارای زمینه زرد یا سبز باشد.
وی یکی دیگر از تفاوتهای مهم بیماریهای تنفسی و واکنشهای آلرژیک را عدم واگیری آلرژی دانست و اضافه کرد: بیماریهای تنفسی معمولا بعد از چند روز به سایر افراد سرایت پیدا میکند، اما آلرژی به افراد دیگر منتقل نمیشود.
معینی یادآور شد: همچنین علائم آلرژی تا زمانی که فرد در مواجهه با مواد آلرژن قرار داد ادامه مییابد و حتی ممکن است طولانی شود، اما تکلیف بیماریهای تنفسی معمولا طی یک تا دو هفته مشخص میشود و روند بهبودی آغاز خواهد شد.
این فوق تخصص ریه از تفاوت درمان آلرژی و بیماریهای تنفسی نیز یاد و اظهار کرد: برای درمان بیماریهای تنفسی باید از داروهای ضد ویروس و در برخی موارد آنتیبیوتیک استفاده کرد، در حالیکه کنترل آلرژی از طریق مصرف آنتی هیستامینها انجام میشود.
مصرف خودسرانه استروئیدها ممنوع
معینی با بیان اینکه در برخی موارد افراد برای کنترل آلرژی به صورت خودسرانه به مصرفی داروها و ترکیبات ضد التهاب و استروئیدی روی میآورند، گفت: این داروها ممکن است بیماریهای زمینهای خاموش همچون دیابت را در افراد شعلهور کند.
وی با اشاره به اینکه استفاده از کورتونها بر تمامی بدن اثر میگذارد، یادآور شد: در برخی موارد اگر فرد عفونتی داشته باشد با مصرف کورتون شعلهور شده و ممکن است دیگر به خوبی به درمان جواب ندهد.
معینی مراجعه به پزشک و دریافت درمان مناسب تحت نظر پزشک را بهترین راهکار برای کسانی دانست که علائم آلرژی برای آنها شدید است.
وی با بیان اینکه آلرژی معمولا در سنین پایینتر بروز کرده و هرچقدر سن فرد بالاتر برود بدن کمتر به مواد آلرژن واکنش نشان میدهد، گفت: البته ممکن است واکنش آلرژیک در افراد با سن بالاتر نیز بروز کند که معمولا این افراد دیرتر به درمان جواب میدهند.