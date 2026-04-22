هاچبک برقی هیوندای که در ترکیه مونتاژ میشود /عکس
هیوندای آیانیک ۳ بهعنوان جدیدترین خودروی برقی این خودروساز برای بازار اروپا معرفی شد؛ مدلی جمعوجور، مدرن و مجهز به نسل تازهای از فناوریهای دیجیتال که قرار است تعریف تازهای از یک هاچبک الکتریکی شهری ارائه دهد.
در حالی که رقابت در بازار خودروهای برقی اروپا هر روز شدیدتر میشود، خودروسازان به دنبال ارائه محصولاتی هستند که هم از نظر طراحی متمایز باشند و هم از نظر فناوری حرفی برای گفتن داشته باشند. هیوندای با معرفی آیانیک ۳ دقیقا در همین مسیر حرکت کرده؛ خودرویی که اگرچه از نظر ظاهری یادآور جنسیس GV۶۰ است، اما با ابعادی کوچکتر و فلسفهای متفاوت وارد میدان شده تا سهمی از بازار پرتقاضای هاچبکهای برقی را به دست آورد.
عملکرد فنی؛ تعادل میان برد و کارایی
آیانیک ۳ روی پلتفرم ۴۰۰ ولتی E-GMP ساخته شده و با یک موتور الکتریکی در محور جلو عرضه میشود. نسخه پایه با قدرت ۱۴۷ اسب بخار و باتری ۴۲٫۲ کیلوواتساعتی، بردی در حدود ۲۱۳ مایل یا ۳۴۲ کیلومتر ارائه میدهد که برای استفاده شهری و روزمره کاملا مناسب به نظر میرسد.
در مقابل، نسخه Long Range با باتری بزرگتر ۶۱ کیلوواتساعتی، بردی تا حدود ۳۰۸ مایل یا ۴۹۵ کیلومتر دارد؛ هرچند قدرت آن به ۱۳۵ اسب بخار کاهش یافته است. این تفاوت نشان میدهد تمرکز نسخه بردبلند بیشتر بر بهرهوری و پیمایش طولانیتر بوده تا شتابگیری سریعتر. با این حال، عملکرد کلی هر دو نسخه برای یک هاچبک شهری قابلقبول ارزیابی میشود.
زبان جدید هیوندای در ابعادی جمع و جور
هیوندای در این مدل از زبان طراحی جدید خود با نام Art of Steel استفاده کرده؛ سبکی که پیشتر در کانسپت بولدر دیده بودیم. نتیجه کار، خودرویی است که در عین سادگی، ظاهری مدرن و آیندهنگر دارد.
ابعاد کوچکتر نسبت به GV۶۰ باعث شده تا آیانیک ۳ برای خیابانهای شلوغ شهری گزینهای کاربردیتر باشد. همچنین ضریب آیرودینامیکی ۰٫۲۶۳ نشان میدهد که مهندسان توجه ویژهای به بهینهسازی مصرف انرژی و افزایش برد داشتهاند.
آیانیک با کابین دیجیتال
فضای داخلی آیانیک ۳ جایی است که هیوندای بیشترین تمرکز خود را روی فناوری گذاشته است. این خودرو نخستین مدل این برند در اروپا است که به سیستم Pleos Connect مجهز شده؛ پلتفرمی مبتنی بر Android Automotive که تجربهای هوشمند و یکپارچه را ارائه میدهد.
نمایشگرهای بزرگ ۱۲٫۹ یا ۱۴٫۶ اینچی (بسته به نسخه) مرکز کنترل خودرو هستند، اما برخلاف بسیاری از رقبا، هیوندای تصمیم گرفته که تعدادی دکمه فیزیکی را نیز حفظ کند. این انتخاب باعث شده تا کار با سیستمهای مهمی مانند تهویه یا گرمکن صندلیها سادهتر و سریعتر باشد؛ نکتهای که در استفاده روزمره اهمیت زیادی دارد.
در بخش امکانات رفاهی نیز این خودرو دست پر ظاهر شده است. از سیستم صوتی Bose گرفته تا تهویه مطبوع دوگانه و نورپردازی داخلی LED، همگی در راستای ایجاد فضایی راحت و مدرن برای سرنشینان طراحی شدهاند.
فضای داخلی و امکانات
با وجود ابعاد جمع و جور، آیانیک ۳ از نظر فضای داخلی عملکرد قابلتوجهی دارد. حجم صندوق به ۱۵٫۶ فوت مکعب میرسد و وجود محفظهای به نام Megabox در زیر کف صندوق، فضای بیشتری برای وسایل فراهم میکند.
یک گزینه هوشمند برای آینده شهری
آیانیک ۳ در کارخانه ترکیه مونتاژ خواهد شد و انتظار میرود تا اواخر سال جاری میلادی روانه جادهها شود. این خودرو در کلاس شلوغی به رقابت خواهد پرداخت که رقبای سرسختی چون کیا EV۳، رنو ۵ الکتریکی، ولوو EX۳۰، بیوایدی دلفین و امجی ۴ در آن حضور دارند.
هیوندای با آیانیک ۳ نشان داده که بهخوبی نیازهای بازار اروپا را درک کرده است. ترکیب طراحی جذاب، برد مناسب، فناوریهای بهروز و ابعاد شهری، این خودرو را به گزینهای قابلتوجه در کلاس هاچبکهای برقی تبدیل میکند.
اگرچه رقابت در این سگمنت بسیار فشرده است، اما آیانیک ۳ با رویکرد متعادل خود میتواند نظر طیف گستردهای از خریداران را جلب کند؛ از کسانی که به دنبال یک خودروی روزمره کممصرف هستند تا افرادی که به فناوریهای نوین اهمیت میدهند.