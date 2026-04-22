قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:چهارشنبه ۲ اردیبهشت
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
21,050,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
38,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
56,150,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
73,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
91,250,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
108,800,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
126,350,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
143,900,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
161,400,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
180,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
198,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
215,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
233,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
250,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
268,200,000