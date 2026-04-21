حمله شدید رسایی به شورای شهر تهران / باید نام و نشان علی دایی را حذف کنید!

حمید رسایی در پیامی در خصوص عدم تغییر نام بلوار علی دایی در کانال تلگرامی خود نوشت:

ظاهرا اعضای شورای شهر تهران به دلیل مشغله فراوان، وعده‌‌ای که در ایام جنگ و به دنبال اعتراضات گسترده به مردم داده بودند را فراموش کرده‌اند.

سخنگوی شورای شهر در ایام جنگ مصاحبه کرد و گفت: تماس‌های زیادی با بنده و همکارانم در کمیسیون نام‌گذاری معابر و دیگر اعضای شورای شهر برای تغییر نام بلوار علی دایی در تهران گرفته شده. نام بلوار علی دایی تغییر خواهد کرد. نام پیشنهادی "دانش‌آموزان شهید میناب" است.‌

اکنون کمیته مذکور در ۲۹ فروردین تشکیل جلسه داده و به جای بلوار علی دایی، خیابان زیبا را به کودکان میناب تغییر داده!

اعضای شورای شهر شاید مثل قولی که به مردم داده‌اند را فراموش کنند ولی مردم این دوگانگی را فراموش نخواهند کرد، خصوصا در ایام انتخابات شورای شهر پیش‌رو.

بنابراین سخنگوی محترم شورا و اعضای. محترم با مرور مصاحبه قبلی خود، این رفتار دوگانه را با تغییر نام از فردی که در ایام جنگ به زبانش قفل رضایت دشمنان این ملت را زده بود، جبران کنند.